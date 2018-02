Lengyel haláltábor-törvény: Németország saját felelősségét hangsúlyozza

Berlin | Németország történelmi felelősségét hangsúlyozta a holokauszt miatt az elmúlt napokban sokat bírált lengyel törvény kapcsán Sigmar Gabriel német külügyminiszter.

„A legcsekélyebb kétség sem fér ahhoz, hogy a németek a felelősek a megsemmisítő táborokért, ők működtették ezeket a táborokat, amelyekben európai zsidók millióit gyilkolták meg” – fogalmazott Sigmar Gabriel.

Németország követte el ezt a szervezett tömeggyilkosságot, és senki más

– jelentette ki a külügyminiszter, hangsúlyozva azt is, hogy „néhány kollaboráns mindezen nem változtat”.



Az előzményekhez tartozik, hogy a hét közepén a lengyel parlament mindkét háza jóváhagyta azt a vitatott törvénymósítást, amely büntethetővé teszi, ha Lengyelországra hárítják a náci Németország által elkövetett háborús bűntettekért való felelősséget, többek között azáltal, hogy a „lengyel haláltáborok” vagy ahhoz hasonló kifejezéseket alkalmazzák.

A törvény pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná, ha valaki a lengyel nemzetet és a lengyel államot nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva a Harmadik Birodalom bűntetteiben való bűnrészességgel vádolja.

A módosítás ellen tiltakozott Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő, emellett a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékközpont és a Zsidó Világkongresszus (WJC) is bírálta a törvényt, amelyet utóbbi „történelmileg zavarosnak és a demokrácia elleni támadásnak” nevezett.

Az Egyesült Államok is aggodalmának adott hangot a törvény esetleges nem kívánt következményei miatt.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő ugyanakkor a tiltakozások nyomán többször is hangsúlyozta, hogy Lengyelország sem országként, sem nemzetként nem volt bűnrészes a holokausztban, és ezt sürgősen el kell magyarázni Izraelnek, az Egyesült Államoknak és másoknak is. „Egyesek nincsenek ennek tudatában, vagy nem értik, talán azért, mert nem ismerik a tényeket, vagy nem akarnak megérteni bizonyos tényeket” – mondta a kormányfő. (MTI)