Pentagon: két robbantás történt a kabuli repülőtér környékén, legalább 60 halott

Frissítés: A Wall Street Journal szerint a merényletekben 60 afgán civil halt meg

Legalább két robbantás történt csütörtökön az afgán főváros, Kabul repülőterének környékén - közölte az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon). A robbantásban különböző források szerint legalább 13 ember életét vesztette, további több mint 60 megsebesült. Egy neve elhallgatását kérő amerikai forrás azt közölte a Reuters brit hírügynökséggel: amerikai tisztségviselők határozottan úgy vélik, hogy a támadásokért az Iszlám Állam dzsihadista szervezet helyi ága, az úgynevezett Iszlám Állam - Horaszán Tartomány a felelős. Ez utóbbi azonban nemcsak az amerikaiakkal, hanem a radikális iszlamista tálibokkal is szemben áll.

Egy tálib tisztségviselő elmondása szerint a támadásokban legalább 13 ember vesztette életét, köztük gyerekek, és több tálib biztonsági őr is megsebesült.Az Emergency olasz egészségügyi segélyszervezet által működtetett kabuli kórház arról tájékoztatott, hogy több mint 60 sebesültet szállítottak be hozzájuk. Egy amerikai tisztségviselő elmondta, előzetes információk szerint a támadásokban legalább öt amerikai katona is megsebesült, egyikük súlyosan.

A Sky News brit hírcsatorna arról tájékoztatott, hogy a támadást öngyilkos merénylő hajtotta végre a repülőtér északi bejáratánál, ahol általában ezrek várakoznak az okmányellenőrzés miatt. A térségben többnyire brit katonák tevékenykednek.

A Fox News egy kongresszusi forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy második robbantás is történt.

A térségben napok óta afgán állampolgárok ezrei várakoztak arra, hogy evakuálási repülőgépeken elhagyhassák az országot a tálib hatalomátvételt követően. A nyugati országok korábban figyelmeztettek egy lehetséges merénylet veszélyére a környéken.

Amerikai áldozatok is vannak

Több robbanás történt a kabuli Hamid Karzai nemzetközi repülőtérnél, a Pentagon szóvivője, John Kirby Twitterén erősítette meg, hogy halálos áldozatok is vannak, köztük amerikaiak és afgán civilek is. „Meg tudjuk erősíteni, hogy az Abbey kapunál történt robbanás egy összetett támadás része volt, amelyben több amerikai és civil is meghalt. Szintén meg tudjuk erősíteni, hogy a Baron Hotelben vagy annak közelében is történt egy robbanás, nem messze az Abbey kaputól” – írta. Sajtóértesülések szerint az Iszlám Állam vállalta magára a merényleteket, de ezt még nem erősítették meg. Tűzpárbaj tört ki Kabul repülőterén a robbantást követően - erről számolt be a Fox News amerikai hírtelevízió meg nem nevezett fehér házi tisztségviselőkre hivatkozva. (hvg, MTI)

A tálibok szóvivője elítélte a kabuli repülőtérnél történt terrortámadásokat Szuhail Sahín tálib szóvivő csütörtökön elítélte az afgán főváros, Kabul repülőterénél elkövetett terrortámadásokat, amelyekben állítása szerint legalább 13 ember vesztette életét, további legalább 52 pedig megsebesült. Egy másik tálib szóvivő, Zabíhulláh Mudzsáhid szerint azonban lehetséges, hogy akár 20 ember is életét veszthette a robbantásokban. Mudzsáhid szintén elítélte a támadásokat. Sahín közölte: a tálibok határozottan elítélik ezt a kegyetlen incidenst, és minden szükséges lépést megtesznek azért, hogy bíróság elé állítsák az elkövetőket.

#Breaking-Warning (Strong Graphics +18)

The primary numbers: above 20 killed and above 50 injured. the number can be increased. #Kabulairport. pic.twitter.com/z2OPnjSUl3 — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Átmenetileg elhalasztották Joe Biden amerikai elnök és Naftali Bennett izraeli miniszterelnök amerikai idő szerint csütörtök délelőttre tervezett találkozóját az afganisztáni robbantások miatt - közölte a Fehér Ház és egy izraeli tisztségviselő.

Bennett, aki már szerdán is az Egyesült Államok szövetségi fővárosában, Washington DC-ben tartózkodott, helyi idő szerint csütörtökön délelőtt találkozott volna Bidennel, azonban - hírügynökségek szerint - az amerikai elnök kérte a találkozó elhalasztását, ugyanis jelenleg a kabuli repülőtéren történt, több halálos áldozattal járó robbantások ügyében egyeztet.

Egy neve elhallgatását kérő izraeli forrás arról számolt be, hogy a tárgyalásokat várhatóan még a nap folyamán megtartják, de pontos időpontról nem egyeztek meg.

Az izraeli miniszterelnök kétnapos washingtoni látogatásra készült. Korábban kiadott közleményében azt írta, hogy a Bidennel folytatott tárgyalások középpontjában az Izrael és Irán közötti fokozódó feszültség lesz.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerdán fogadta az izraeli miniszterelnököt. Blinken és Bennett tárgyalt többek között a vízummentességi programról. Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője azt mondta: mindketten "egyetértettek annak fontosságában, hogy Izrael bekapcsolódjék a vízummentességi programba, amely mind az amerikai, mind az izraeli állampolgárok számára előnyös lenne".

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője még szerdán kijelentette, hogy Biden várja a találkozót az izraeli kormányfővel. A tárgyalásokon olyan témákat is érinteni fognak, mint a koronavírus-járvány és a regionális biztonsági kérdések -tette hozzá Psaki.

Az amerikai törvényhozás felsőháza, a szenátus republikánus frakciójának vezetője, Mitch McConnell szintén tárgyalt szerdán az izraeli miniszterelnökkel. McConnell a Twitteren közzétett bejegyzésében azt írta, hogy ő és Bennett "közös kihívásokról" beszéltek, beleértve "a globális terrorizmust, az antiszemitizmust és Irán veszélyes törekvéseit".

Mi vezetett idáig? A tálib lázadók - akiket húsz évvel ezelőtt fosztott meg hatalmuktól az amerikaiak vezette nemzetközi katonai koalíció - augusztus 15-én, néhány óra leforgása alatt harc nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették, hogy véget ért a húsz éve tartó afganisztáni háború. Asraf Gáni afgán elnök ezt megelőzően az Egyesült Arab Emírségekbe menekült az országból.