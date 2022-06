Lázasan bulizott egy férfi Pekingben, lezártak miatta egy 3,5 millió lakosú kerületet

Peking | Újabb szigorításokat vezetnek be Pekingben a koronavírus-járvány miatt – jelentették be a kínai hatóságok hétfőn, miután a kínai főváros központjának legsűrűbben lakott kerületében egy éjszakai szórakozóhelyen, majd egy kollégiumban észlelték a legújabb koronavírus-fertőzéseket. Mindezt azután, hogy egy férfi lázasan, vírusteszt nélkül látogatott meg több szórakozóhelyet is.