Komoly amerikai segítség Kijevnek

Az ukrán államfőnek a február 24-i orosz agresszió óta ez volt az első külföldi útja, ami Washingtonba vezetett, ahol négyszemközt tárgyalt az amerikai elnökkel. Joe Biden megerősítette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei Európában és másutt továbbra is gondoskodni fognak arról, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges pénzügyi, humanitárius és biztonsági segítséggel. Az elnök elmondta, hogy a Patriot-rendszer szállítása mellett az USA vállalja egyéb katonai eszközök közvetlen szállítását amerikai készletekből, valamint egyéb kötelezettségvállalásokat is, összesen 1,8 milliárd dollár értékben. Biden bejelentette, 374 milliós humanitárius gyorssegélyt küld Ukrajnába, hogy enyhíteni lehessen az energiaellátásban okozott károk hatásait. Az amerikai elnök szerint a gyorssegéllyel 1,5 millió ember juthat élelemhez, ivóvízhez és egészségügyi ellátáshoz, és mintegy 2,5 millió ukrán fűtését lehet megoldani a pénzből. Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy jó hírekkel tér haza, a most bejelentett pótlólagos katonai csomag legerősebb eleme a Patriot-rendszer, ami jelentősen növeli majd az ukrán légvédelem hatékonyságát.

Volodimir Zelenszkij az amerikai Kongresszus két háza előtt beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy soha nem kért amerikai katonákat a tankok és egyéb eszközök kezeléséhez, azt az ukrán katonák elsajátítják. A világ annyira összekapcsolt, kölcsönösen függő, hogy senki nem állhat a félre a háború hatásai elől, és senki nem érezheti magát biztonságban egy ilyen háború idején. „Zelenszkij útja, és az elhangzott beszédek jelzik, hogy sem az amerikai kormányzat, sem Zelenszkij nem áll készen a békére” – idézte a Ria Novosztyi a washingtoni orosz nagykövetet. Anatolij Antonov szerint Kijev és az Egyesült Államok a további katonák életét követelő konfliktus kiélezésén dolgozik, hogy „az ukrán rezsimet mindinkább alárendelje amerikai érdekeknek.” Az USA az utolsó ukránig akar Oroszországgal közvetve harcolni – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Az amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszereket a szóvivő a többi fegyverhez hasonlóan legális célpontnak minősítette az orosz fegyveres erők számára.

Két ember életét vesztette és mások mellett Dmitrij Rogozin volt orosz miniszterelnök-helyettes, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség volt vezérigazgatója, valamint Vitalij Hocenko, a Donyecki Népköztársaság kormányfője is megsebesült, amikor ukrán tüzérségi támadás ért egy donyecki szállodát – közölték csütörtökön orosz hírügynökségek. A Rosszija 24 hírtelevízió szerint Rogozin az 59. születésnapját ünnepelte a szálloda éttermében, amikor a létesítményt öt célzott belövés érte, röviddel Hocenko érkezése után, feltehetően amerikai M777-es vagy francia Caesar tarackból. Rogozin néhány hete azzal került be a hírekbe, hogy a fronton nem orosz felsze-relést hord, hanem méregdrága NATO-felszerelést kapott. Donyeck az elmúlt hetekben intenzív ukrán tüzérségi támadások célpontjává vált, a városban kórházakat és iskolákat értek találatok. Vlagyimir Putyin elnök e héten „nagyon súlyosnak” nevezte a donyecki régióban kialakult helyzetet.

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának tegnapi jelentése szerint az orosz haderő személyi állományának vesztesége átlépte a 100 ezer főt. Ezen kívül az orosz fél többek között több mint 3 ezer harckocsit, közel 6 ezer páncélozott járművet, 283 vadászgépet, 267 helikoptert veszített a háborúban.

(MTI, Tx, ú)