Kirúgták a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóját!

Csák János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője hétfőn kirúgta L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóját. A múzeum körül napok óta áll a bál, miután a szélsőjobbos Dúró Dóra képviselő javaslatára kitiltották a 18 éven aluliakat a gyermekvédelminek nevezett törvény alapján a múzeumból. A Mi Hazánk politikusa a World Press Photo kiállítás egy sorozata miatt kezdett akcióba, ami egy melegeknek otthont adó idősotthont mutatott be. A sorozatot Hannah Reyes Morales készítette. A Magyar Nemzeti Múzeum a 18+-os karikát kirakta, azonban a személyi igazolványokat a múzeum munkatársainak nincs joga ellenőrizni, nem is tették meg. A hivatalos közlemény szerint Csák azzal indokolta L. Simon kirúgását, hogy a főigazgató az intézménytől elvárható jogkövetést mulasztotta el, azt érdemi felhívásra sem teljesítette, mitöbb, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását lehetetlenítette el.

Korábban az ügyben személyesen L. Simon László is véleményt nyilvánított. A volt kulturális államtitkár, a Magyar Nemzeti Múzeum vezetője a napokban maró gúnnyal, a többi között az épület előtt sorban álló emberekről készült képpel köszönte meg Dúró Dórának a kiállítás körüli hírverést. „Él és virul a nemzet múzeuma. Köszönjük, kedves Dúró képviselő asszony” – írta a fotókhoz L. Simon. Másrészt a gyermekvédelmi törvényt kormánypárti képviselőként L. Simon is megszavazta. Az ügy miatt az Egységes Diákfront demonstrált a múzeumnál, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége pedig tiltakozó nyilatkozatot adott ki. Az ún. hagyományos családmodell értéke mellett kiálló Dúró korábban gyermekmesekönyvet darált be, mert szerinte meseország nem az aberráltaké. A fiatalokat korlátozó esetről a nemzetközi sajtóban is írtak, a brit The Guardian és a The Times of India is beszámolt a történtekről.

(hvg, Tx, ú)