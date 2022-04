Kijev: mintegy 870 ezer ukrán háborús menekült tért vissza hazájába

Mint mondta, naponta 25 ezer és 30 ezer közé tehető a visszatérő menekültek száma. Hozzátette, hogy időközben egyre több nő, gyermek és idősebb férfi is érkezik, míg a háború első heteiben főleg hadra fogható férfiak voltak távoztak.

"Arról számolnak be, hogy nem tudnak tovább külföldön maradni" - mondta a szóvivő. "Készek hazatérni a hazájukba és itt is akarnak maradni" - tette hozzá. Az ukrán belügyminisztérium egy hete még 537 ezer visszatért menekültről számolt be.

Az orosz csapatok március végén visszavonultak Ukrajna északi részéről, hogy az ország keleti felére összpontosítsák erőiket.

Az ENSZ adatai szerint a február 24-én kezdődött orosz hadművelet óta 4,6 millió ember menekült el Ukrajnából, s a becslések abból indulnak ki, hogy további hétmillió ember próbált az ország más, biztonságos térségeiben menedéket találni.