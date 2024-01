Kijev még vizsgálja a lezuhant orosz repülőgéppel történteket

Robert Fico Ukrajnával szembeni szkeptikus kijelentései ellenére gyakorlati témákban is sikeresen egyeztetett Denisz Smihlal ukrán kormányfővel. Az ukrán fél is kerülte a harcias kijelentéseket a találkozót követően, bár több fontos témában is fennáll a véleménykülönbség a két ország között.