Kijev: az ukrán elnöki iroda vezetője az igazságos béke eléréséről tárgyalt Keith Kellogg-gal

Az ukrán elnöki iroda honlapján nyilvánosságra hozott közlemény szerint Jermak fontosnak nevezte, hogy Kellogg teljes körű és tárgyilagos információval rendelkezzen a fronteseményekről, valamint értesüljön arról, hogy az ukrán emberek a háború igazságos és tartós békével történő lezárására vágynak, és képesek is elérni azt.

Ukrajna folyamatos támogatást vár az Egyesült Államoktól, és arra törekszik, hogy a kölcsönös tisztelet elvén és a közös sikereken alapuló nyitott és kétoldalú bizalmi kapcsolatot tartsanak fenn. A megbeszélésen kiemelt figyelmet szenteltek annak a kérdésnek, hogy a háborúnak pontosan hogyan kell véget érnie, hiszen ez a tényező nemcsak Ukrajna, hanem a globális biztonság szempontjából is meghatározó jelentőségű lesz – emelte ki az iroda.

„Az ukránoknál senki sem akarja jobban, hogy véget érjen ez a háború, de igazságos és tartós békével kell lezárulnia” – hangsúlyozta Jermak. Megjegyezte, hogy Oroszország továbbra is manipulálja az információkat, és igyekszik megosztottságot szítani Ukrajna partnerei között. Ezért fontos szerinte betartani az „Ukrajna nélkül semmit Ukrajnáról” elvet, amely – mint rámutatott – továbbra is kulcsfontosságú minden nemzetközi megbeszélésen. „Ukrajna is érdekelt egy átfogó stratégiai partnerségben az Egyesült Államokkal, amely magában foglalja a biztonsági garanciákat, valamint a kiterjesztett védelmi és gazdasági együttműködést” – hangzott el a megbeszélésen az elnöki iroda a közleménye szerint.