Joe Biden újabb szankciókat jelentett be

Az amerikai elnök beszédet tartott, és bejelentette, hogy a G7-es vezetőkkel megegyeztek, hogy szankciókat fognak bevezetni Oroszországgal szemben, és korlátozni fogják, hogy az oroszok dollárban, fontban, euróban és jenben kereskedjenek, illetve azt is, hogy részt vehessenek a globális gazdaságban, hogy az orosz hadsereget finanszírozni tudják. 1000 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztanak be, köztük négy nagy orosz bank amerikai kitettségét. 1400 milliárd dollárnyi eszközt kezelő orosz céget korlátoznak, és Oroszország high-tech importjának több mint felét el fogják vágni. Biden bejelentette, hogy pénteken több mint 30 NATO-tagország találkozik, de nem fognak beavatkozni Ukrajnában, viszont megvédik a NATO keleti végét. Biden szerint jó hír, hogy a NATO egységesebb, mint valaha. Romániában, Lettországban, Litvániában, Észtországban és Lengyelországban is NATO-csapatok vannak jelen, és Németországba is amerikai katonákat küldenek. Biden szerint most az egész világ láthatja, hogy Putyin és a Kreml-beli haverjai miben mesterkednek: birodalmat építenek bármi áron. Biden szerint az USA és a szabad világ elutasítja Putyinnak azt az elképzelését, hogy egy ország agresszióval bármit elérhet, és megváltoztathatja a határait. Biden szerint Putyin háborúja Oroszországot gyengébbé, a világ többi részét erősebbé fogja tenni. A szabadság győzni fog, Isten óvja Ukrajna népét – zárt a beszédét Biden, aki kérdésre elárulta: nem tervezi, hogy Putyinnal beszéljen.

