Javelin és Stinger, az ellenállás támaszai

Az orosz–ukrán háború február 24-i kirobbanása óta sokat lehetetthallani meghatározó fontosságú fegyverekről, különösen a kilőtt páncélosokat látva. Ezek közül mutatunk most be kettőt.

JAVELIN: Az egyik legszélesebb körben használt tankelhárító fegyver, az Ukrajnában a háború elején nagy számban elpusztított orosz páncélosok többsége ennek az áldozata lett. A tankelhárító rakéták sikerében bízva már az orosz invázió előtt egy héttel elindult egy adománygyűjtés, amiben Szent Javelin mintás matricákat árultak – egy hét alatt több mint 400 ezer dollár jött össze egy ukrán jótékonysági szervezetnek.A Javelin képes harckocsikat szemből vagy felülről támadni – utóbbi módban a kevésbé páncélozott tetőrészt célozva. A rakéta célkövető, tehát akkor is tudja tartani a megjelölt célpontot, ha az mozgásban van. Az egyik leghasznosabb tulajdonsága a „tüzelj és felejts” rendszere, ami lehetővé teszi, hogy a használója célozzon, lőjön, majd fedezékbe menjen.A hatótávolsága megközelítőleg 2500 méter, és akár 800 milliméteres(!) tankpáncélzatot is képes áttörni. A Javelin robbanófeje, bár nem a létező legerősebb páncéltörő rakéta robbanófeje, több mint megfelelő egy tank megsemmisítésére felülről támadó üzemmódban. Nagy előnye, hogy 72 óra képzés után már használható is, amivel egyértelműen nagy segítséget jelent az ukránok számára.

STINGER: Hivatalos nevén FIM-92 Stinger, egy hordozható légvédelmi rakéta. A világ egyik legelterjedtebb légelhárító fegyverének hatótávolsága mintegy 8 km és 3800 méteres magasságig hatásos. 1981-ben állították szolgálatba, az USA mellett 29 ország használja, és eddig összesen 70 ezer darab készült belőle. Különösen akkor vált ismertté, amikor az afgán ellenállók az 1980-as években bevetették a megszáélló szovjet hadsereg helikopterei ellen.A Javelinhez hasonlóan egy indítóegységből és a beletölthető rakétából áll. A Stinger képes bemérni repülőgépeket, helikoptereket és drónokat is infravörös vagy ultraibolya jelzéseiken keresztül. Ukrajna több mint 1000 Stingerre számíthat a nyugati felajánlásokból. A rakétákat eddig nem nagyon használták, mivel az orosz légierő kevesebb bevetést hajt végre, nagyobb magasságban, mint eredetileg tervezték. Elemzők úgy vélik, hogy ahogy Oroszország kimeríti a precíziós irányítású fegyverek készletét, kénytelen lesz alacsonyabb magasságból irányítatlan bombákat ledobni, amelyek így a Stingerek bevetési hatókörébe kerülnek. (Tx, ú)