Így nyilatkozott Katalin és Vilmos Baby Sussexről

Vilmos és Katalin is nagyon örült annak, hogy egy újabb taggal bővült a családjuk, már ők is tűkön ülve várják, hogy lássák a picit.

"Egyértelmű, hogy izgatottak vagyunk, és persze, alig várjuk, hogy végre találkozhassunk velük néhány nap múlva, miután lecsendesedtek a dolgok. Örülök, hogy az öcsémet is üdvözölhetem az alváshiányosok társaságában, amit szülői létnek neveznek" - viccelődött Vilmos.

"Ez egy nagyon különleges időszak a gyerekekkel, nemrég tartottuk Lajos és Charlotte születésnapját, annyira jó, hogy pont most lett meg a baba, érezhető, hogy tavasz van. Minden remek most. Ahogy Vilmos is mondta, alig várjuk, hogy találkozhassunk velük, és megtudjuk, mi lett a kicsi neve" - tette hozzá Katalin.