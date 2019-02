Másodszor is eltemetik Andy Vajnát

Vajna Tímea Magyarország mellett az Egyesült Államokban is örök nyugalmat szeretne biztosítani a férjének. Andy fiát és a szüleit is Los Angelesben temették el, így – érthetően – arra is vágyott, hogy a szerettei mellett, a Westwood Village sírkertben leljen végső nyugalomra. Tímea a szívén viseli a producer kívánságát, így Andy Vajna földi maradványainak egy része a család mellé kerül majd, lehetőséget biztosítva arra, hogy amerikai barátai is elbúcsúzzanak tőle.

Most, hogy véget ért a magyarországi búcsúztató, Timi minden energiáját az amerikaira fordítja, ami teljesen más lesz, mint a budapesti, hiszen eltérőek a szokások. Ott az összegyűltek sírás helyett vidám történeteket mesélnek az elhunytról, épp úgy, ahogy azt Arnold Schwarzenegger is tette a Fiumei úti temetőben.

A Hot! magazin informátora szerint Vajna Tímea személyesen viszi ki a Andy urnáját Los Angelesbe a február közepére tervezett búcsúztatóra, amelynek szervezésében férje kinti cégeinek alkalmazottai segítenek. A temetésen feltehetően nagyon sokan lesznek, Antonio Banderason kívül még rengeteg sztárt várnak. Úgy tudni, a családtagjai közül Timit egyedül a nagymamája kíséri el.

(forrás: Blikk.hu)