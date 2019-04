GALÉRIA: Lengyel propagandaplakátok

A kiállított művekre főleg az anvantgarde stílus jellemző. Néhány plakát 80-100 év távlatából ma is modernként hat. A tárlat különlegessége, hogy a politikai és háborús plakátok (pl. a friss lengyel nemzetállam elleni, bolsevista támadás visszaverésére felszólító) mellett az egészségre való nevelés fontosságát is hangsúlyozzák. Mára azonban már a cukorfogyasztás kapcsán éppen ellentétes információkat közöl a sajtó, mint akkoriban, az alkoholmérgezés problémája azonban akkor és most is ugyanúgy aktuális!

Posta Ákos István