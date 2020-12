Francia állampolgárságot kér Boris Johnson brit kormányfő apja

"Nem arról van szó, hogy francia leszek, ha jól tudom, francia vagyok. Anyám Franciaországban született, az ő anyja teljesen francia volt, akárcsak a nagyapja" - fejtette ki az RTL rádióban franciául Stanley Johnson.

"Számomra ez annyit jelent, hogy csak azt kérem, ami vagyok" - mondta a 80 éves Stanley Johnson, akinek a fia 2019 júliusa óta miniszterelnökként irányítja az Egyesült Királyság kilépését az unióból.

Stanley Johnson volt az egyik első brüsszeli brit tisztségviselő, az Európai Parlament tagja. A brit EU-tagságról szóló 2016-os népszavazás idejéig Brexit-ellenes volt, de aztán hátat fordított régi elveinek.

"Mindig is európai leszek, ez biztos. Nem mondhatják az angoloknak, hogy +maguk nem európaiak+. Európa mindig is több lesz, mint a közös piac, több, mint az Európai Unió" - érvelt most.

Lánya, Rachel Johnson is utalt arra, hogy kérelmezi a francia állampolgárságot. "Ez jó hír, francia is lehetek" - jelentette ki.

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Távozásának napján tizenegy hónapos átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről. A megállapodást szinte az utolsó pillanatban sikerült elérniük a feleknek.