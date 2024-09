Főigazgató: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem tervez állandó missziót állomásoztatni a kurszki atomerőműben

„A helyzet súlyos, mert katonai invázió történt, és ez a hadművelet olyan szintet ért el, hogy a harcok már az atomerőmű közelében zajlanak” – mondta. Ukrajna augusztus 6-án indított katonai műveletet, amellyel Oroszország területén, a kurszki régióban nyitott új frontot. Az ukrán csapatok előrenyomulásával a harcok mintegy 40 kilométerre közelítették meg a nukleáris létesítményt.

A múlt hónapban Grossi meglátogatta a kurszki atomerőművet, és rámutatott, hogy az erőmű „rendkívül sérülékeny” lenne támadás esetén, mivel nincs védőkupolája.

Az ENSZ-közgyűlés kedden kezdődött csúcsszintű vitáját megelőzően New Yorkban a RIA Novosztyi orosz hírportálnak adott nyilatkozatában Grossi reményét fejezte ki, hogy az erőműnél a körülmények kedvezően alakulnak, és nem kell ismét felkeresnie a létesítményt. „Remélem, nem kell visszatérni a kurszki erőműbe, mert ez azt jelenti, hogy a helyzet stabilizálódott” – fogalmazott.

Grossi azt is kijelentette, hogy a NAÜ nem tervez állandó megfigyelőket állomásoztatni az erőműben, ahogy azt négy ukrán nukleáris létesítményben megtették, köztük a zaporizzsjai atomerőműben, amelyet az orosz csapatok tartanak ellenőrzésük alatt. Hangsúlyozta, hogy a zaporizzsjai atomerőmű körül továbbra is feszült a helyzet, az orosz és az ukrán fél rendszeresen vádolja egymást az erőmű megtámadásának szándékával. „Szakértőim továbbra is katonai tevékenységről számolnak be az állomás közelében” – tette hozzá Grossi.