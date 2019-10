Az Európai Tanács elítéli a török offenzívát Szíriában

Tegnap késő estig tartott az Európai Tanács (ET) ülése, ahol az uniós kormány- és államfők elítélték Törökország egyoldalú katonai fellépését Északkelet-Szíriában, de az Ukrajna felett 2014-ben lelőtt személyszállító gép ügyével is foglalkoztak.

Az EU elítélte Törökország egyoldalú katonai fellépését Északkelet-Szíriában. A testület szerint az offenzíva "elfogadhatatlan emberi szenvedést okoz, aláássa az Iszlám Állam elleni küzdelmet és súlyos fenyegetést jelent Európa biztonságára". Az ET nyugtázta az Egyesült Államok és Törökország tegnap esti bejelentését a térségen belüli katonai műveletek szüneteltetéséről. Ismételten felszólította Törökországot, hogy szüntesse be katonai fellépését, vonja ki haderőit és tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot. A tanács október 14-i döntése nyomán emlékeztetett arra, hogy egyes tagállamok úgy döntöttek, leállítják a Törökországba irányuló fegyverexportra vonatkozó engedélyek kiadását.



Az unió továbbra is erőfeszítéseket tesz arra, hogy a folyamatosan változó szükségletek fényében hatékonyan kezelje a súlyos humanitárius- és menekültválságot, többek között azzal is, hogy támogatást nyújt azon tagállamoknak, amelyek a legkomolyabb kihívásokkal néznek szembe. Ez elsősorban a Földközi-tenger keleti térségének államaira vonatkozik.

Orbán Viktor (Fidesz) magyar kormányfő is megnyilvánult a menekültkérdésben. Elmondta, Magyarország erőszakot is alkalmazhat a déli, szerb határánál, hogy megvédje az Európai Unió határát, ha Törökország beváltja a fenyegetését, és megnyitja a kapuit a menekültek előtt Európa felé. Törökország területén 3,5-4 millió szíriai menekült él táborokban. Erdogan török elnök többször megfenyegette az EU-t, hogy felrúgja korábbi megállapodásukat, és megnyitja a kaput Európa felé ezeknek az embereknek.

A június 20-i uniós döntésre utalva az ET ismételten kijelentette, hogy maradéktalanul támogat minden olyan erőfeszítést, amelynek célja az, hogy az Ukrajna felett 2014-ben lelőtt MH17-es járattal kapcsolatban fel lehessen tárni az igazságot. Egyben a tragédia áldozatainak és közeli hozzátartozóiknak igazságot lehessen szolgáltatni, és el lehessen számoltatni a felelősöket. A tanács felszólított minden államot, hogy az ENSZ BT határozatával összhangban tanúsítson teljes körű együttműködést a folyamatban lévő nyomozásban.