Erős robbanás hallatszott Ankara belvárosában a parlamenti ülésszak első napján

„Megéltünk már vidámabb pillanatokat is a liberális házban” – mondta Richard Sulík (SaS) a részeredményeket értékelve nem sokkal 3 óra előtt. A pártelnök szerint 6 százalék körül alakul majd a párt támogatottsága. Reméli, hogy a Republika és az SNS nem jut be a parlamentbe. Az exit pollokat „teljesen feleslegesnek” nevezte. „Ők is, és mi is jobb eredményt vártunk” – mondta Michal Šimečkával, a Progresszív Szlovákia elnökével folytatott kommunikációjára utalva. Karol Galek, a párt alelnöke arról beszélt, máshogy sült volna el a választás, ha kisebb pártok visszaléptek volna, eleget téve az SaS felhívásának. „Evidens, hogy a jobboldal húzza a rövidebbet” – véli. Sulík a sajtótájékoztatón élesen kritizálta a Demokratákat az elveszett szavazatok miatt. Nem kímélte riválisát, Igor Matocičot (OĽaNO) sem: „ennek az embernek nincs helye a politikában”. „Ne csodálkozzunk aztán, ha Európa sereghajtói leszünk” – hangsúlyozta az OĽaNO elnökének kampányhúzásait felemlegetve, majd hozzátette: „pénzszóráson kívül semmit nem hozott a politikába”.

