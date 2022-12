ENSZ: veszélyes precedenst teremt az újságírók Twitter-fiókjának felfüggesztése

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró jogvédő szervezet sürgette az érintett újságírók fiókjainak helyreállítását. A szervezet szerint a „nagy közösségi portálok önkényes irányítása nagy veszélyt jelent a demokráciára”. A RSF szorgalmazta az „ellenőrzés visszavételét (.), amíg nem késő”.

A Twitter helyi idő szerint csütörtökön függesztette fel hét napra tucatnyi olyan ismert újságíró fiókját, aki nemrég a közösségi portál új tulajdonosának, Elon Musknak a repülőútjairól, valamint a Twitter felvásárlása után a cégnél uralkodó állapotokról posztolt. Musk szerint ez a személyes adatok megosztását tiltó szabályokba ütközött. Az érintettek között van a CNN, a The New York Times, a The Washington Post munkatársai és több független újságíró.