Először hagyhatták el a Gázai övezetet amerikaiak a konfliktus kirobbanása óta

Matthew Miller külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján pontos számot nem mondott, és jelezte, hogy „műveleti és biztonsági” okokból számokat a továbbiakban sem hoznak nyilvánosságra. Ugyanakkor hozzátette, hogy a következő napokban további külföldiek, köztük amerikaiak is Egyiptomba érkeznek.

Megismételte azt a kedden közölt számot, miszerint 400, a Gázai övezetben tartózkodó amerikai állampolgár jelezte, hogy elhagyná a területet; családtagokkal együtt 1000 emberről van szó.

A külföldiek távozásának lehetővé tételét a szóvivő áttörésnek nevezte a folyamatosan változó helyzetben, aminek elérése az amerikai kormány számára prioritás volt.

Az elmúlt napokban a külügyminisztérium és a Fehér Ház is több alkalommal azt jelezte, hogy a külföldiek kijutását egyedül a Hamász akadályozza.

A Gázai övezet jövőjére vonatkozó kérdésre a külügyi illetékes azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem értene egyet a palesztin terület izraeli megszállásával.

Matthew Miller közölte azt is, hogy kedden 59, humanitárius segélyt szállító kamion lépett be Egyiptom felől a Gázai övezetbe, szerdán pedig ennél is nagyobb számú jármű; a következő napokban további szállítmányok várhatók.

Kedden Antony Blinken külügyminiszter a Kongresszus bizottsági meghallgatásán arról beszélt: jelenleg az a cél, hogy naponta 100 kamion juthasson be a palesztin területre, amit humanitárius minimumnak nevezett. A miniszter elismerte, hogy a segélyek egy része feltételezhetően a Hamász kezébe kerül, de nagy hányaduk így is eljut a rászorulókhoz.

A szerdán tartott sajtótájékoztatón a külügyi szóvivő azt is közölte, hogy Antony Blinken pénteken ismét Izraelbe utazik, és Jordániában is tárgyal majd.