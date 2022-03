ÉLŐ: Megkezdődött a civilek evakuálása Szumiból és Irpinből

11:15 Az ukrajnai fiatal párok a háború ellenére tervezik a jövőt. Így tettek a fiatal jegyesek is, akik az ukrán szárazföldi védelmi erők tagjai. Öltöny és menyasszonyi ruha helyett katonai öltözékben esküdtek.

10:36 Zelenszkij: „Nem bujkálok. Nem félek.”

10:17 Megkezdődött a civilek evakuálása az északkelet-ukrajnai Szumi és a Kijev melletti Irpin városokból

9:30 Humanitárius folyosók megnyitását ígérte az orosz hadsereg

9:14 Ukrán tisztségviselők: keddre virradóan is folytatódtak az orosz légitámadások

9:00 – Oroszország a legtöbb szankcióval rendelkező ország – Észak-Koreát is megelőzte

8:58 – Hétfőhöz képest magához tért a forint

8:40 – Rommá lőtték az oroszok Harkiv belvárosát

Devastating. Central Kharkiv, a beautiful beautiful city, already looks like Aleppo. Those are war crimes. https://t.co/MW87SXoTFr