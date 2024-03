Donald Trump nyilvános vitára hívta Joe Bident az elnöki évértékelőre adott reagálásában

Donald Trump előző elnök csütörtökön közösségi oldalán kiadott közleményében azt írta, hogy bármikor, bárhol készen áll a vitára utódjával és legvalószínűbb választási ellenfelével. A republikánus politikus a politikai vita témájaként azokat az ügyeket jelölte meg, amelyek létfontosságúak „Amerika és az amerikai emberek számára”, és megjegyezte, hogy számára elfogadható az is, ha a vitákat a Demokrata Párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság szervezi meg.

Ezzel egy időben Donald Trump reagált Joe Biden évértékelő beszédére (State of the Union) is, amelyet a hivatalban lévő elnök a hagyománynak megfelelően a Kongresszus előtt mondott el.

Donald Trump szerint Joe Biden elnökségének három éve alatt leépítette azokat az intézkedéseket, amelyeket ő az elnöksége idején az Egyesült Államok határainak biztosítása érdekében hozott, és a jelenlegi elnök hivatalba lépése óta illegálisan érkezett bevándorlók milliói léphettek be az Egyesült Államokba.

Donald Trump a jelenlegi elnök gazdaságpolitikáját tette felelőssé az Egyesült Államokban tapasztalt inflációért, az ukrajnai háborúval kapcsolatban pedig azt írta, hogy Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, mert „nem tiszteli Bident”.