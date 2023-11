Cseh kormányfő: Európa elhanyagolta afrikai kapcsolatait, Oroszország és Kína pedig kihasználta ezt

A cseh kormányfő úgy véli: az Európai Unió ugyan igyekszik ezt a helyzetet orvosolni, de szerinte nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség.

„Afrikának kulcspozíciója van az Európát sújtó illegális migráció okozta problémák megoldásában is” – hangsúlyozta Fiala újságíróknak.

A cseh kormányfő népes vállalkozói küldöttség élén a következő napokban Etiópiába, Kenyába, Nigériába, Ghánába és Elefántcsontpartra látogat.

Csehországnak a jelenlegi bonyolult nemzetközi helyzetben igyekeznie kell Európán kívül is jó kapcsolatokat kiépíteni a világ különböző régióinak országaival. „Afrika hatalmas gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. Véget kell vetni annak a szemléletnek, hogy a világ ezen része távol van tőlünk, és nem érdekes számunkra” – szögezte le Petr Fiala.

Az afrikai államokat az Európai Uniónak is fontos partnerként kell kezelnie. „Ezeket a kapcsolatokat az utóbbi években elhanyagoltuk, illetve a hozzáállásunk nem volt eléggé hatékony” – mutatott rá a kormányfő. „A kialakult űrt Oroszország és Kína gyorsan betöltötte, amit most már az európai államok is látnak, és igyekszenek ezt a helyzetet orvosolni” – tette hozzá Petr Fiala.

A miniszterelnök szerint a cseh-afrikai együttműködés fejlesztése Prága számára nemzetbiztonsági szempontból is fontos, mert ezzel Csehország új energia- és nyersanyagforrásokhoz juthat.