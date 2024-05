Az USA nem támogatja a palesztin államiság egyoldalú elismerését

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője ugyanakkor megerősítette, hogy Joe Biden elkötelezett támogatója a kétállami megoldásnak. Az elnök vasárnap egy nyilvános beszédében az önálló államisággal rendelkező Izrael és Palesztina megteremtésével kapcsolatban úgy fogalmazott, ez az egyedüli megoldás arra, hogy a két nép tagjai békében, biztonságban és méltóságban élhetnek.

A múlt héten John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs koordinátora újságíróknak tartott tájékoztatóján ugyanakkor megállapította, hogy Biden elnök is elismeri, hogy a két állam megteremtése nem a közeljövő kérdése.

Szerdán palesztinpárti tüntetők szakították félbe Antony Blinken kongresszusi meghallgatását, aki a képviselőház költségvetési ügyekért felelős bizottság külügyi albizottsága előtt adott tájékoztatást a külügyi költségvetéssel kapcsolatos tervezetről. A közönség soraiban ülő aktivisták hazugsággal és képmutatással vádolták az adminisztrációt, valamint szabadságot követeltek és a miniszter letartóztatását.

Kedden hasonló meghallgatást tartottak a Kongresszus felsőháza, a szenátus külügyi bizottságában, ahol ugyancsak többször szakították félbe a külügyminisztert a közönség soraiból palesztinpárti tüntetők, akik háborús bűnösnek nevezték Antony Blinkent.

A külügyminiszter a keddi meghallgatáson elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészének indítványát a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozóan az izraeli kormány tagjai, köztük Benjamin Netanjahu ellen.

A képviselőház republikánus elnöke, Mike Johnson szerdán közölte, hogy még aznap közvetlenül egyeztet telefonon az izraeli kormányfővel, és arról is beszámolt, hogy múlt pénteken is beszélt már Benjamin Netanjahuval. A republikánus politikus azt is elmondta, hogy már finomításán dolgoznak annak a javaslatnak, amelyet a képviselőház elé terjeszt szavazásra, reagálásként a Nemzetközi Büntetőbíróság lépésére.

Mike Johnson hétfőn jelentette be, hogy szankciós lépések tervezetén dolgoznak a hágai székhelyű nemzetközi jogi fórum ellen.

Michael McCaul, a képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnöke szerdán azt mondta, hogy Antony Blinken külügyminiszterrel is egyeztetni fog a Nemzetközi Büntetőbíróság elleni szankciókról szóló törvényhozási lépésekről.