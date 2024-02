Az ukrán Dnyipróban evakuálnak egy kórházat, és bezárnak több iskolát

A városvezető magyarázata szerint azért van szükség ezekre az intézkedésekre, mert leállt egy hőerőmű, ami fűtési gondokat okozott az intézményekben.

Dmitro Szaharuk, a DTEK energiaszolgáltató magánvállalat igazgatója egy tévéműsorban azt mondta, hogy több drón is eltalálta az erőművet, emiatt több berendezés is károsodott a város energiaellátásában fontos szerepet játszó létesítményben. Szavai szerint hónapokig is eltarthat az erőmű teljes helyreállítása.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott a Telegramon, hogy az orosz hadsereg drónnal csapást mért egy lakóépületre Havrilivka településen, és a támadásban két helyi lakos megsebesült. Roman Mrocsko, Herszon város katonai közigazgatásának vezetője később arról adott hírt, hogy az orosz erők a megyeszékhelyet ágyúzták, két kórházra, egy közösségi közlekedési megállóra és lakóépületekre nyitottak tüzet. Hozzátette, hogy senki sem sebesült meg.

A Zaporizzsja megyei kormányzói hivatal közölte, hogy egy nap alatt az orosz csapatok 127 alkalommal nyitottak tüzet a régió 17 településére, a támadásokban két helyi lakos megsebesült.

Az ukrán déli erők arról adtak hírt, hogy a légvédelem megsemmisített egy H–59-es orosz rakétát, amely a tenger felől Odessza felé közeledett. A roncsok megrongáltak egy lakatlan új épületet és egy többszintes házat a part menti övezetben.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 397 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett nyolc orosz harckocsit, 19 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint harminc drónt.