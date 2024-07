Az Iszlám Állam áldozatait rejtő tömegsírra bukkantak Irakban

Hosszú, akár 5–10, vagy még ennél is több órát meghaladó késések, járattörlések, késő, majd végül korábban induló gép, légitársasági trükközések – csak néhány címszó az elmúlt napok híreiből. És akkor a nagy dubaji özönvízről nem is beszéltünk. Pedig még csak most kezdődik a főszezon, így érdemes megismételni, milyen jogai vannak a légi utasoknak, mit várhat el a légitársaságtól késés, járattörlés esetén, és melyek azok az esetek, amikor akár még anyagi kártérítést is kérhet a fuvarozótól.