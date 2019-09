Az ellenzék gyalázásáról szólt a meglepetések nélküli Fidesz-kongresszus

Szokás szerint teljesen elkülönítették a sajtó képviselőit a kongresszuson, az eseményre érkező küldöttek és vendégek pedig nemigen álltak szóba a bejáratnál várakozó újságírókkal. A ceremóniamester Novák Katalin családügyi államtitkár volt, aki előbb szelfibottal készített képet a megjelentekről, majd Semjén Zsoltot idézte, aki azt írta tavaly megjelent könyvében: ha a tisztességes keresztény emberek távol tartják magukat a politikától, akkor az a hiénáknak marad. Ezután jött Semjén, aki az ellenzékkel kapcsolatban azt a kérdést tette fel, hogy „vajon minket utálnak jobban, vagy egymást?”. Köszönetet mondott a határon túli szavazóknak is, mert 2014-ben és 2018-ban is ők kellettek a kétharmadhoz. Az ellenzék bírálatát Kocsis Máté frakcióvezető folytatta, Gyurcsány Ferenc kapcsán „az ellenzék imbolygó vezéréről” beszélt. Deutsch Tamás EP-képviselő szerint az EP jogi szakbizottságában „nettó politikai lincselés” zajlott Trócsányi Lászlóval szemben, „politikai verőlegények és verőleányok” álltak bosszút azért, mert Trócsányi a „magyar Salvini”, és fellépett a bevándorlással szemben.

Ezután jött a tisztújítás, hamar kiderült, hogy nem lesz meglepetés. Ahogy mi is írtuk, Kósa Lajos a Fidesz új alelnöke Novák Katalin, Németh Szilárd és Kubatov Gábor mellett, és Orbán Viktor maradt a pártelnök. Mivel senki nem akart felszólalni és többes jelölések sem voltak, a kongresszus teljesen formális volt.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az EU-ban „sok a baj velünk”, ezért kérik számon rajtunk a jogállamiságot, pedig mi megharcoltunk a saját értékeinkért. – Lelkesen készülünk a brüsszeli csatákra a liberális mantrákkal szemben – mondta.

Az újraválasztott Orbán Viktor azzal kezdte, hogy mélyen meghatotta és megindította az a szeretet, amit a kongresszustól és a küldöttektől kapott. – Ez nem marad viszonzatlanul. Egy vérből valók vagyunk – fogalmazott, nagy tapsot kiváltva. A miniszterelnök szerint a bajtársiasság azt jelenti, hogy akkor is lojális vagyok hozzád, ha te tévedsz, Ronald Reagan ezt nevezte a 11. parancsolatnak és ez jellemzi a Fideszt is, ezért van a magyar jobboldal fent, és ezért küzd régóta válsággal a baloldal, mert ott ez nem jellemző. A 11. parancsolatnak a jövőben egyre nagyobb szerepe lesz a politikában, mert az ellenzék fokozódó támadásai miatt egyre nagyobb szükség van a bajtársiasságra. Orbán visszatért a Tusnádfürdőn már megfogalmazottakhoz, és azt mondta, 30 éves munkával sikerült létrehozni egy teljesen új állammodellt, a kereszténydemokrata államot. A rendszerváltást húsz zavaros év követte, de mára felépítettek egy olyan államot, amiben érvényesül a „demokrácia igen, liberalizmus nem” elve. Ezután Orbán is az ellenzéket kezdte gyalázni, Gyurcsány Ferencet, mint a „december 5.-i nemzetárulót” említette a népszavazásra utalva és azt mondta, mára komolyan vehető ellenfél nélkül maradt a Fidesz. Orbán szerint a Nyugat és a Kelet egyszerűen másképp él és másképp is szeretne élni, Ursula von der Leyen EU bizottsági elnöknek az lesz a feladata, hogy ebben a helyzetben egyensúlyt teremtsen. Magyarország hajlandó együttműködni a Nyugattal, de ennek „feltételei vannak”, például „nem vagyunk hajlandóak európai pénzből Soros-féle szervezeteket támogatni”, és elvárjuk, hogy „az EU hagyjon fel az ellenünk folytatott rejtett akciókkal”. Orbán ismét felajánlotta, hogy ha Olaszország kéri, magyar katonák segítenek majd a határai megvédésében, sőt, az elfogott migránsokat vissza is viszik oda, ahonnan jöttek. Orbán ezután még poénkodott egy sort Karácsony Gergely kiszivárgott hangfelvételén és azon, hogy Wittinghoff Tamás budaörsi polgármesterről egy olyan videó került azinternetre, amin egy ismeretlen nővel szeretkezik, majd azt mondta, a Fidesznek a következő időszakban igazságtalanul nehéz harcot kell vívnia, de képes lesz rá. – Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindenek fölött, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! - fejezte be Orbán Viktor, természetesen több perces ovációt kiváltva a közönségből.