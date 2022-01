A védőoltás nem függ össze a koraszüléssel vagy az alulsúlyos csecsemőkkel

A tanulmányban vizsgált több mint 10 000 nő közül, akik legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát kaptak, 4,9 százalék szült idő előtt, míg a 36 000 nem oltott nőből álló csoportban ez az arány 7 százalék volt. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ez a különbség statisztikailag nem jelentős, ami azt jelenti, hogy az oltás nem növelte és nem is csökkentette a koraszülés valószínűségét.

A kutatók azt is felfedezték, hogy a koronavírus elleni vakcinák nem növelték annak valószínűségét, hogy a baba az átlagosnál kisebb súlyú lesz. "A terhesség alatti COVID-19 vakcinázás előnyeire vonatkozó bizonyítékok egyre gyűlnek - beleértve a (koronavírus elleni) antitestek kimutatását a köldökzsinórvérben" - írták a kutatók. A szóban forgó tanulmányban olyan nőket vizsgáltak, akik 2020 májusa és októbere között estek teherbe, még mielőtt a védőoltások elérhetővé váltak volna.



A tanulmány szerzői megjegyezték, hogy munkájukhoz olyan adatokat használtak fel, amelyeket eredetileg más célokra gyűjtöttek. Ezért lehetséges, hogy néhány oltott nőt oltatlanként tartottak nyilván. Továbbá a kutatóknak nem volt hozzáférésük a nők korábbi szülészeti komplikációkról szóló kórtörténetéhez. Tavaly augusztusban a CDC hivatalos ajánlást adott ki minden terhes nőnek, hogy oltassa be magát a koronavírus ellen. Ennek oka, hogy a leendő anyáknál a fertőzés után nagyobb a kockázata a súlyos megbetegedésnek, ami terhességi nehézségekhez, és egyes esetekben koraszüléshez, vetéléshez vagy halvaszületéshez is vezethet.

