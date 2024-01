A NATO-főtitkár azt várja, hogy a magyar parlament gyorsan ratifikálja Svédország csatlakozását

A 2021-es Év sportolója-gálán is a legkészségesebb, legtürelmesebb interjúalanyok közé tartozott Szilágyi Áron. A 33 éves, háromszoros olimpiai bajnok vívó idén is állta az újságírók rohamát, és még este 11-kor, a színpadi elemeket bontó munkások okozta zaj és por ellenére is pózolt szelfikhez és adott interjúkat – lapunknak is.