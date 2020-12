A brüsszeli orgia házigazdája szerint Szájer József is rendezett már szexpartit

David Manzheley a belga De Standaard-nak tett nyilatkozatában árult el részleteket a szexpartiról, amelyen a fideszes Szájer József EP-képviselő is részt vett múlt hét pénteken. A 29 éves férfi elárulta, hogy kéthavonta szokott ennél is nagyobb, nagyjából százfős meleg orgiákat rendezni bérelt lakásokban és más helyszíneken, elmondása szerint csak hobbiból, nem pénzkeresés céljából. Ezekhez képest a múlt pénteki egy sokkal szerényebb esemény volt. Az orgiát a Whatsappon hirdette meg, az egyetlen kikötés az volt, hogy az érkezők ne legyenek HIV-pozitívak és koronavírusosak. Tíz ember jelezte a részvételt, többen barátokat is hoztak magukkal, a szexparti szervezője szerint így kerülhetett oda Szájer is.

Bár több helyen is arról írtak, hogy a hangoskodás miatt érkeztek ki a rendőrök, Manzheley azt állítja, hogy az orgiáin nincs zene, sem tánc, a "bulik" kizárólag a szexről szólnak.

Ide csak a szexért járnak. Az óvszer nélküli szexért, férfiakkal. Nők nincsenek jelen.

- magyarázta a szervező, majd azt is megemlítette, hogy az alapszabályok közé tartozik az is, hogy a vendégeknek meztelenre kell vetkőzniük.

A házigazda elmondása szerint nem ismerte a "szakállas férfit", aki a buli elején bemutatkozott neki. Manzheley nyilatkozata szerint Szájer azt nem árulta el neki, hogy EP-képviselő, azt viszont igen, hogy régóta él Brüsszelben és azt is megemlítette, hogy

ő is rendezett már a saját otthonában szexpartit.

Manzheley nem háborodott fel azon, amikor utólag megtudta, hogy a vendégét hazájában melegellenesnek tartják, elmondása szerint nem érdekli a politika és bár ez képmutatás, "nem Szájer az egyetlen képmutató politikus."

