48 sör után nem kellett sok, hogy elővegye a baltát

Egy új-zélandi úr szívesen visszakérte volna már a Subaruját, amit fél éve adott kölcsön ismerősének, írja az Otago Daily Times. Ezért egyik barátjával felkerekedtek, és elmentek a kocsit használó Karl Edgar Littlejohn balcluthai otthonához. Karl egyidőben velük érkezett a házhoz, láthatólag ittas állapotban. Mint utólag kiderült, 48 sört ivott, egészen pontosan két darab 24-es rekeszt.

Karl aggresszíven fogadta a két férfit, az egyiknek behúzott egyet, majd egy baltával a kezében tért vissza. Az eszközzel betörte a Subaru összes ablakát, majd a másikuk Nissanját is megrongálta, majd üvöltve és a fejszét lóbálva végigkergette a párt az utcán. A dunedini bíróság ezért 1500 dollár (nagyjából 300 ezer forint) kártérítésre, 150 óra közmunkára és 12 hónapnyi bűnügyi felügyeletre ítélte Karl Edgar Littlejohnt.

Az ítéletet súlyosbította, hogy a 38 éves férfi eleve óvadék ellenében volt szabadlábon. 2017 közepén ugyanis autójával egy éjszaka alatt behajtott a zárt üvegajtón át két benzinkúti üzletbe is, ezekből pedig 6000 dollárnyi cigarettát és némi aprópénzt lopott.

