Egymillió dollár vérdíj Putyin fejére

Alex Konanyikhin nyilvános közösségi oldalán tette a felajánlást:

Körözött bűnöző. Élve vagy holtan. Vlagyimir Putyin tömeggyilkosságért.

A Jerusalem Post szerint a vállalkozó az elnök fotójához fűzte ezt a szöveget. Az Egyesült Államokban élő Konanyikhin szerint Putyin nem is nevezhető orosz elnök, hiszen egy titkosszolgálati akció eredményeként került hatalomra. „Orosz nemzetiségűként és orosz állampolgárként erkölcsi kötelességemnek tekintem, hogy elősegítsem Oroszország nácitlanítását. Továbbra is segítem Ukrajnát hősies erőfeszítéseiben, hogy ellenállhasson Putyin hordáinak” – tette hozzá az üzletember. Az 55 éves, orosz, olasz és argentin állampolgársággal is rendelkező férfi Borisz Jelcin volt orosz elnök embereként indult. Az 1990-es évek elején Jelcin elnökkel utazott Washingtonba, hamarosan azonban végleg az Egyesült Államokban kötött ki. (24.hu, Euronews)