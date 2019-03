Weber-Orbán találkozó: eldőlhet a Fidesz sorsa

Még mindig több esély van rá, hogy végül távoznia kell a Fidesznek az Európai Néppártból, de ma egy találkozó keretében Orbán akár vissza is hozhatja a maradás esélyét.

Budapest | Még mindig több esély van rá, hogy végül távoznia kell a Fidesznek az Európai Néppártból, de ma egy találkozó keretében Orbán akár vissza is hozhatja a maradás esélyét.

Négyszemközt tárgyal egymással ma Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és Orbán Viktor Fidesz-elnök – ezt maga Weber jelentette be a Welt am Sonntag című vasárnap megjelenő német lapnak adott interjújában. A frakcióvezető maga kezdeményezte a találkozót, mint mondta, azért, hogy nyomatékosítsa Orbánnak, „az út, amin most jár, kifelé vezet a Néppártból”.



„Titkos” megbeszélés



Hogy ez mennyire lesz eredményes, arról valószínűleg csak egy rövid utólagos sajtónyilatkozatból értesülhet a nagyközönség, a találkozó ugyanis nem lesz sajtónyilvános, így sajtótájékoztatót sem tartanak utána. Ez arra utal, hogy maguk a felek sem bíznak nagyon a sikerben, elvégre, ha pozitív végkimenetelre számítanának, nyilván szívesen kiállnának az újságírók kérdéseire válaszolni.



Változó vélemény

Az elmúlt napokban nehezen kiszámítható kacskaringókat járt be ezzel kapcsolatban a magyar kormánypolitika. Szerdán Orbán Viktor azt nyilatkozta, „a Fidesz az Európai Néppárt tagja és az is akar maradni”, majd csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány a következő héttől eltávolítja a közterületekről a Jean-Claude Junckert gyalázó plakátokat – ezek hétfőn reggel még mindenhol láthatóak voltak –, és a helyükre nem a korábban beígért Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke kerül, hanem a „családvédelmi akcióterv” részleteit népszerűsítik majd.

Weber akkor maga üdvözölte és pozitív gesztusnak nevezte a döntést. Mellesleg a hárompontos ultimátumából ez volt az egyik. Igaz, a másik kettő, miszerint Orbán ismerje el, hogy a kampánnyal kárt okozott a Néppártnak és kérjen bocsánatot, valamint biztosítsa a CEU további zavartalan működését Budapesten, vélhetően nem teljesül majd.



Muppet-show



A Fidesz több vezetője azt nyilatkozta ugyanis, hogy nincs miért bocsánatot kérni, maga Orbán, amikor női újságírókat fogadott március 8-a alkalmából a hivatalában, azt nyilatkozta nekik: „Muppet-show-szerűen” akarták ábrázolni Junckert és eszébe sem jutott, hogy ezt valakik ennyire komolyan veszik majd. A CEU-val kapcsolatban pedig a kormány részéről megismételték a korábbi nyilatkozatokat, miszerint az, hogy az egyetem részben elköltözik, valójában azt jelenti, hogy Budapesten marad. A CEU vezetése úgy reagált, hogy a kormány hazudik, és Orbán személyes garanciáját várják a működési engedélyük meghosszabbítására ahhoz, hogy valóban garantáltnak lássák a zavartalan működést.



Fegyveres segítség

Pénteken aztán már maga Orbán Viktor mondta azt a Kossuth rádióban, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a Néppárt vezetésével folytatott vitájuk a Fidesz távozásával zárul majd. Ehhez képest Trócsányi László igazságügyi miniszter, a magyar kormány jelöltje az uniós biztosi pozícióra, a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak azt mondta, „nincs B terv”, a Fidesz maradni akar, a Junckert ábrázoló plakátok pedig valójában nem is az Európai Bizottság elnökét támadják, hanem „a bizottság véleményvezéreinek rossz döntéseit”. Az obligát migránsozás egyébként nem maradt el Orbán Viktor részéről még a közép-európai államok NATO-csatlakozásának 20 éves évfordulójára rendezett varsói megemlékezésen sem, a magyar miniszterelnök kiemelten fontosnak tartotta megköszönni, hogy „a lengyel a cseh és a szlovák nép fegyveres segítséget küldött Magyarország déli határaira, amikor a migránsinvázió támadása alatt álltunk”.

Bár hivatalosan nincs B terv, Orbán már bevallottan tárgyalt a lengyel Jog és Igazságosság Párt vezetőivel egy esetleges új politikai formáció létrehozásáról. Valószínűleg ez volt az egyik témája Gulyás Gergely legutóbbi bécsi tárgyalásainak is az Osztrák Szabadságpárt vezetőivel.