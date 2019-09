Volzová: Sokáig haboztam, hogy egyáltalán utazzak-e Szlovákiába

Sokáig haboztam, hogy egyáltalán utazzak-e Szlovákiába, hiszen már több mint két éve nem jártam itt

– jelentette ki Klaus-Volzová a Pozsony II Járásbíróság szenátusa előtt pénteken. Bevallása szerint veszélyben érzi magát. Hozzátette: Németországban segítséget és védelmet kért azt ottani hatóságoktól, ezzel összefüggésben háromszor hallgatták ki.

Állítása szerint a szlovák alvilágról semmilyen információja nem volt a 90-es évek elején, és a politikával sem foglalkozott. 1997-ben állítólag a Markíza TV alkalmazottai figyelmeztették őt, hogy megrendelték az eltávolítását.

Elmondása szerint az üzlettársával, Pavol Ruskoval több konfliktusa is volt, mert utóbbi a háta mögött intézett dolgokat. A pénzen kívül összetűzésbe kerültek azért is, mert Pavol R. akkori felesége magas pozícióba akart kerülni a televíziónál, Klaus-Volzová és a befektetők azonban ezt elutasították. Pavol Rusko volt üzlettársa azt is állítja, hogy 1997-ben többször megfélemlítették őt. Úgy véli, Pavol Rusko azt akarta, hogy „tűnjön el Szlovákiából”, vagyis térjen vissza Németországba. A televíziós részvényeit 2001-ben adta el 171 millió koronáért.

Arra, hogy az élete is veszélyben forog, és testőröket kellene fogadnia, 1998-ban Marian K. vállalkozó is figyelmeztette, aki jelenleg letartóztatásban van a váltóhamisítási ügy miatt. Állítólag Marian K. „hozta a televízióba” Peter Čongrádyt, a Sýkora-klán egyik főnökét, akivel Klaus-Volzová összesen kétszer találkozott, vagyis nem voltak állandó kapcsolatban.

Čongrády először akkor bukkant fel, amikor Klaus-Volzová Marian K. vállalkozóval találkozott. „Nem tudom, véletlenül történt-e így” – tette hozzá. Klaus-Volzová 1974 óta külföldön élt, és állítása szerint Čongrádyhoz hasonló emberekkel nem találkozott. Arról, hogy vizsgálat indult a meggyilkolásának előkészítése ügyében, 2017-ben a sajtóból szerzett tudomást.

„Szeretnék öntől elnézést kérni azért, hogy elfogadtunk egy ilyen megrendelést” – mondta a tanúnak Mikuláš Č., a besztercebányai maffiafőnök, mielőtt távozott volna a tárgyalóteremből. A Markíza TV volt igazgatója állítólag nála rendelte meg a gyilkosságot. „Én nem ismertem Klaus-Volzová asszonyt. Nem igaz, hogy csak kétszer találkozott Čongrádyval. A testőreit Čongrádytól, és nem Marian Kočnertól kapta. Soha nem említette, hogy életveszélyben érezné magát, vagy hogy Pavol Rusko vádlott meg akarná ölni őt” – jelentette ki egy másik vádlott, a pozsonyi Sýkora-klán főnöke, Róbert „Kýbel” L.

„Nem mondott igazat a Markízával kapcsolatos konfliktusokról. Nem mondott igazat az Espe stúdióval kötött szerződés érvénytelenségéről sem. Ő maga ismerte el, hogy a televízióban nagyon kis részesedése volt” – reagált Klaus-Volzová vallomására Pavol R., aki szerint képtelen állítás, hogy a részvényeinek megszerzése indíték lehetett 1997-ben.

Marek Para ügyvéd kérdésére, vajon miért nem tett vallomást a rendőrségen, amikor veszélyben érezte az életét, Klaus-Volzová azt válaszolta, hogy egyszer értesítette a hatóságokat. Hozzáfűzte: a Markíza televízió volt igazgatója „semmitől sem félt, erős és domináns volt”.

Klaus-Volzová távozása után a háromtagú bírói tanács elnöke egy órás szünetet rendelt el. Ezt követően a vádlottak egymás vallomásaira fognak reagálni.