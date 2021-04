Vidd el a nagyit, kapsz oltást te is: új oltási akciót vezetne be a minisztérium

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) lapunk érdeklődésére elárulta, jelenleg nagyjából 130 ezer ember vár az első adag vakcinára. Az adatokból azonban az is kiderül, hatalmas különbségek vannak az ország egyes régiói között. A jelenlegi szabályok értelmében Szlovákiában 60 év felett Pfizer vagy Moderna oltóanyagot alkalmaznak, a Nagyszombati kerületben ebben a kategóriában jelenleg 13 506 ember várja az első adag beadását. Besztercebánya megyében sokkal kevesebb jelentkezőt tartanak számon, mindössze 3167-en regisztráltak a virtuális váróterembe. A ritka vérrögképződés kialakulásának kockázata miatt számos kritika érte az AstraZeneca-vakcinát az elmúlt hetekben, ami szemmel láthatóan megosztja a hazai társadalmat. Míg Kassa megyében csupán 283-an várakoznak erre a vakcinára, addig a fővárosban és környékén 17 923 személy tart igényt az AstraZenacára, ami azt jelenti, Nyugat-Szlovákiában 63-szor többen érnék be ezzel az oltóanyaggal. Az érdeklődők számát tekintve egyértelmű, hogy minél jobban haladunk keletre, annál kevesebben hajlandók megbékélni az AstraZeneca hírnevével.

Reakciókra várva

Bors Mihály, a Somorjai Városi Nyugdíjasklub elnöke lapunknak elárulta, hosszú mérlegelés után úgy döntött, bejelentkezik az oltásra.

„Hétfőn kaptuk meg az első adagot, 4-5 nappal a jelentkezést követően már jött is az üzenet, hogy mehetünk” – mondta Bors. Állítása szerint a regisztráció nem okozott gondot, problémamentesen boldogult az internetes kitöltéssel. „Választhattunk helyszínt is, így Dénesdre kaptunk időpontot” – folytatta. Nem kellett messzire utazniuk, otthonuktól alig 10 km-re jutottak oltáshoz, a következő adagot 3-4 héten belül várják. Az óvintézkedések miatt nem nagyon találkoznak a helyi nyugdíjasok, de Bors Mihály szerint sokan várták a Szputnyikot. Az oltási kampány elején még voltak kételyei, főként a mellékhatásokkal kapcsolatban. „Vártunk az emberek visszajelzéseire. Most úgy látjuk, egész jók, ezért mi is az oltás mellett döntöttünk” – tette hozzá. Az oltóanyagot tekintve voltak preferenciák, csak a Pfizer vagy esetleg a Szputnyik jöhetett szóba. „A legtöbb jót a Pfizerről olvastam, ezért akár Besztercebányára is elutaztunk volna, ha nem lett volna közelebbi lehetőség” – válaszolta a nyugdíjasklub elnöke.

Pfizer mindenkinek?

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter állítása szerint jövő héttől azok is megkaphatják a vakcinát, akik 70 évnél idősebb személyt kísérnek az oltásra. „Bízom benne, hogy a fiatalok meggyőzik majd az időseket, hogy menjenek el együtt beoltatni magukat” – fűzte hozzá a miniszter. A Denník N hírportálnak adott interjúban elmondta azt is, hamarosan minden 18 évnél idősebb személy számára megnyitják a várólistát. Hozzátette, hatalmas szállítmányt várnak a Pfizertől, a hét végéig vagy legkésőbb hétfőig beigazolódik, hogy a gyártótól június végéig 2,2 millió adag érkezik az országba. Ennek köszönhetően júliusig mindenki, aki igényli, áteshet az oltáson.

Több vakcina nyugatra

Pozsony megye önkormányzata is sürgeti a váróterem megnyitását, ismételten felszólította az egészségügyi minisztériumot, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel több oltóanyagot juttasson a megye oltóközpontjaiba.

Lengvarský még április közepén reagált a kialakult helyzetre, akkor bejelentette, megemelik a tervezett adagok számát az ország nyugati régióiban. „Megpróbáljuk úgy módosítani az elosztási rendszert, hogy a nagyobb kapacitással rendelkező oltóközpontok az ország nyugati részén többet tudjanak oltani” – jelentette ki Lengvarský a múlt héten.

A nyugati régiók képviselői azt kérik, ne szállítsák feleslegesen olyan helyekre a vakcinát, ahol arra kevesen tartanak igényt, engedélyezzék inkább azt, hogy minden jelentkező megkaphassa az oltást. Az adatok szerint Pozsony megyében a lakosok 26,86%-a már megkapta a védőoltást, így az arányokat tekintve vezeti a listát. A hétvége folyamán 3460 személyt oltottak be, de ennek közel kétszeresével is megbirkóznának, az egyetlen akadály az oltóanyag hiánya.

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere nem tartja helyesnek, hogy a főváros lakosainak gyakran lakhelyüktől számítva több száz kilométert kell utazniuk az oltásért. Úgy véli, az oltási folyamat felgyorsulna és egyben biztonságosabbá is válna, ha nem az embereknek kellene a vakcina után utazniuk, hanem fordítva.

„Az egész országban Pozsony megyében a legmagasabb az érdeklődés az oltás iránt, de paradox módon nálunk van hiány a vakcinából, míg egyéb régiókban többlet alakult ki. Az oltóanyag újraelosztását javasoljuk, hogy oda kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá” – fogalmazott Juraj Droba megyefőnök. A politikusok azzal érvelnek, közös érdek, hogy minél gyorsabban emelkedjen a beoltottsági arány az országban.

Hol a szolidaritás?

Ondrej Lunter, Besztercebánya megye önkormányzatának alelnöke a szolidaritás hiánya miatt bírálta pozsonyi kollégáit. Elismeri, hogy Pozsonyban az átlagnál magasabb az oltakozási hajlandóság, ennek azonban szerinte több oka van, mint például az emberek magasabb mobilitása vagy a nagyobb műveltségi szint. Nem ért egyet az elosztás átszervezésével, szerinte elsősorban a veszélyeztetett korcsoportokhoz kellene eljuttatni a védőoltást. „Nem az a megoldás, hogy oda visszük az oltóanyagot, ahol igény van rá, inkább arra kellene törekedni, hogy eltávolítsuk azokat az akadályokat, amelyek miatt nem akarják vagy nem tudják igényelni az oltást azok, akiknek igazán szükségük van rá” – érvel blogbejegyzésében Lunter. Hangsúlyozta, ha a pozsonyi fiatalokat beoltják, nem jut oltóanyag az eperjesi vagy besztercei nyugdíjasoknak. Úgy véli, a tény, hogy az idősek nem szerepelnek a váróteremben, nem jelenti azt, hogy elutasítják az oltást. Rámutatott, az idősek és krónikus betegek sok esetben képtelenek jelentkezni vagy éppen eljutni az oltásra.

