Végre elindulhat a nyári turistaszezon

„Az új szezon megnyitása – tekintettel az elmúlt hónapok nehézségeire – rendkívül jó hírnek számít. Hogy erre sor kerülhetett, ahhoz az állam is hozzájárult, hiszen az idegenforgalom támogatására elkülönített összeg elérte a 257 millió eurót” – nyilatkozta Katarína Bruncková közlekedési államtitkár. Szerinte a kisebb, 200 ezer euróig terjedő támogatásokra eddig több mint 13 ezer kérvény érkezett, összesen 120 millió eurós összegre, az elkövetkező napokban pedig beindul a nagyobb, egymilliós összeghatárig terjedő támogatások igénylése is.

Az irodák felkészültek

„Az utazási irodák felkészültek a nyári szezonra. Az utazási jelzőlámpa közzétételét követően elkezdték árulni az utakat, és a júniusi időpontokra már elkelt a helyek nagy része. Az irodák most a zöld országokba kínálnak kirándulásokat, reméljük azonban, hogy több olyan ország, amelyet jelenleg még pirossal jeleznek, hamarosan zöldet kaphat, így oda is szervezhetnek majd utakat. Érdemes lesz odafigyelni a tesztelésre is. Csehországban az állam havi 3 antigén- és 2 PCR-teszt költségeit is kifizeti a turistáknak, amit a szlovákiai utazási irodák is jó néven vennének” – nyilatkozta Roman Berkes, a Szlovák Utazási Irodák Szövetségének (SACKA) az elnöke. Bruncková szerint ők nyitottak erre a kérésre, ám mindez az állam anyagi lehetőségeitől is függ.

Hitel az előlegekre

A kormány tegnap elfogadta az utazási irodáknak nyújtott, visszatérítendő állami támogatásról szóló javaslatot is, amelyet a pénzügyminisztérium dolgozott ki, és amelyről a parlamentnek gyorsított eljárásban kellene tárgyalnia. Az utazási irodák ugyanis augusztus végéig kaptak haladékot arra, hogy megegyezzenek azokkal az ügyfeleikkel, akik korábban megrendelték a kirándulásukat, és ki is fizették az ezzel kapcsolatos előleget, ám a járványügyi megszorítások miatt a kirándulás végül elmaradt. A járványügyi megszorítások feloldását követően az utazási irodák ügyfelei választhatnak a nekik felajánlott pótkirándulás vagy a már befizetett előleg visszafizetése mellett. Akikkel augusztus 31-éig nem sikerül egyezségre jutniuk, azoknak az attól számított 14 napon belül a teljes összeget vissza kell utalniuk. „Az előzetes becslések szerint ez 82 utazási iroda mintegy 150 ezer ügyfelét érinti, akiknek együttvéve nagyjából 50–60 millió eurónyi előleget kell majd visszafizetni” – mondta Berkes.

A szaktárca tisztában van vele, hogy a tavaly szó szerint földbe döngölt idegenforgalmi ágazatban vállalkozók önerőből erre jelenleg képtelenek lennének, amit a Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztanak. Ezek szerint a koronavírus-járvánnyal együtt járó megszorítások miatt tavaly történelmi mélypontra estek vissza a szlovákiai utazási irodák: az ügyfeleik száma 88 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Míg 2019-ben a bevételeik meghaladták a 749 millió eurót, tavaly 99 millió euróra zsugorodtak.

Az Igor Matovič pénzügyminiszter által vezetett tárca ezért úgy döntött, hogy visszatérítendő állami támogatással segíti ki az utazási irodákat, amelyeknek köszönhetően ezek áthidalhatják a legnehezebb időszakot. A támogatást a Szlovák Kezes és Fejlesztési Bankon (SZRB) keresztül folyósítják majd, és nem csupán az utat lemondó ügyfelek előlegeinek a visszafizetésére lehet majd igénybe venni. Ha az ügyféllel sikerült megegyezni a meghiúsult kirándulása helyett egy pótútban, amely nem a korábbi, hanem egy egész más helyen és szállodában valósul meg, ennek az előlegére is igényelhet az iroda visszatérítendő támogatást. „A felvett összeget fokozatosan is vissza lehet majd fizetni, azok az irodák azonban, amelyeknek a vártnál gyorsabban javul az anyagi helyzetük, a hitelt idő előtt is megtéríthetik” – mondta el Matovič.

Uniós figyelmeztetés

A meghiúsult utak után visszafizetendő összeg miatt Szlovákiának ugyanakkor már az Európai Bizottsággal is meggyűlt a baja. Ez utóbbi szerdán bejelentette, hogy beperli Szlovákiát, mivel az máig nem teszi lehetővé, hogy a turisták 14 napon belül hozzájussanak a befizetett előleghez, miközben az uniós jogszabályok szerint ez jogukban állna, ha az útjukat rendkívüli körülmények miatt törölték. Az Európai Bizottság erre már tavaly nyáron figyelmeztette Szlovákiát, amely decemberben ígéretet tett arra, hogy idén májustól orvosolja a helyzetet. Erre azonban mostanáig nem került sor, hiszen az utazási irodák ügyfelei – a fent jelzettek értelmében – csak augusztus 31. után juthatnak majd hozzá a pénzükhöz az említett, 14 napos határidőn belül.