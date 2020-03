Végre beindult a tömeges tesztelés

Szlovákiában jelenleg 269 fertőzöttről tudunk. Az új mintavételrendszernek köszönhetően a megszokott 300–350 teszt helyett csütörtökön már közel ezer tesztet végeztek. Az állami laboratóriumok kapacitása csaknem megháromszorozódott, csütörtökön 942 tesztet tudtak elvégezni, ebből 42 lett pozitív. A mintavételhez csatlakoztak a magánlaboratóriumok is, azok 60 személyt teszteltek, közülük egynél bizonyosodott be a koronavírus-fertőzés.

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter elmondta, hogy a fertőzöttek közül jelenleg egy személynek súlyos az állapota. A páciensről annyit lehet tudni, hogy idős személy, vagyis a rizikós csoportba tartozik, és több más betegsége is van. Állapota olyannyira leromlott, hogy már lélegeztetőgépre kellett tenni. Krajčí a személyiségi jogokra hivatkozva többet nem árult el a beteg kilétéről, így egyelőre nem tudni, melyik kórházban ápolják, hol a lakhelye. A páciens számára szerinte reményt nyújthat a Remdesivir nevű gyógyszer, amely állítólag Csehországban segített egy hasonló állapotú betegnek. Krajčí azonban elmondta, hogy ehhez a gyógyszerhez jelenleg nagyon nehéz hozzájutni, de mindent megtesznek, hogy feltöltsék az állami készleteket.

Kevés az idős beteg

Szlovákiában a környező országokhoz képest így is alacsony a súlyos betegek száma, és még hivatalosan nem is erősítettek meg olyan halálesetet, melyet közvetlenül a koronavírus okozott. Igor Matovič szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy a fertőzöttek között nagyon kevés olyan személy van, aki hatvan évnél idősebb, ezt bizonyítják a legújabb teszteredmények is.

„Látszik, hogy nálunk főleg azok az emberek betegek, akik síelni voltak, majd továbbadták a vírust a környezetükben élő személyeknek”

– mondta a kormányfő.

Van elég teszt

Matovič szerint egyre reálisabb, hogy egy héten belül naponta 3 ezer, 10 napon belül pedig akár 4 ezer tesztet is végezzenek. Az állami laborok tesztelési kapacitása jelenleg kb. napi ezer teszt, és még jó ideig képesek is lesznek fenntartani ezt a mennyiséget, hiszen a miniszterelnök elmondása szerint még legalább 32 ezer teszt van raktáron.

„Ugyanezzel a beszállítóval tárgyalunk újabb 70 ezer tesztről, egyelőre ígéretesnek fest a helyzet. Ezzel akár hónapokra előre is megoldódna a teszthiány problémája”

– közölte az OĽaNO vezetője.

A hadsereg is segít

A magánlaborok csütörtökön 60 tesztet tudtak végezni, de pár napon belül akár 1500–2000 személyt is kivizsgálhatnak. A teszteléshez továbbá csatlakozik a hadsereg is, erről Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter tájékoztatott.

„Örömmel jelenthetem be, hogy a hadsereg is segít a tesztelésben, szerdától mintegy 100 személytől veszünk mintát naponta”

– számolt be Naď.

Ezenkívül a hadsereg az egészségügyi védőfelszerelések szállításában is segít, valamint a kórházak személyzetét is erősítik.

„Eddig 28 katonaorvos dolgozik civil kórházakban, és további 300 egészségügyi dolgozó áll rendelkezésre”

– állítja Naď.

Jaroslav Naď - TASR-felvétel

Késői tanácskozás

Az eredmények bejelentése után a kormány délután összeült, hogy a vírus gazdasági következményeiről tárgyaljon. Olyan intézkedések kerültek napirendre, melyek legfőképpen a vállalkozók és a munkájukat elvesztő emberek problémáit hivatottak megoldani. A kormányülés után a válságstáb is összeült, az egyeztetés jelenleg is folyik. A tárgyalás eredményeiről legkésőbb szombat délután számol be Matovič.

Annyit azonban már előzetesen lehet tudni, hogy a kormány legfőbb célja meggátolni a dolgozók tömeges elbocsátását. Ezért olyan javaslatról tárgyalnak, melynek értelmében a Szociális Biztosító a munkáltató helyett kifizetné a dolgozók bérének 60 százalékát. A munkáltatóknak további 20 százalékot kellene bebiztosítani, vagyis a munkavállalók az eredeti bérük mintegy 80 százalékát kapnák kézhez, amíg a válsághelyzet meg nem oldódik.

A kiskereskedők számára további segítség lehet, hogy bizonyos járulékokat három hónapig nem kellene befizetniük. Szóba került a banki kölcsönök visszafizetésének elhalasztása is, de erről egyelőre még nem kezdődtek meg a hivatalos tárgyalások a bankokkal. A kormánynak legkésőbb keddig kellene döntenie az intézkedésekről, hiszen a nagyobb cégek április elejétől tömeges elbocsátásokat ígértek.

Politikai adok-kapok

A járványhelyzet idején sem gyengül a koalíció és az ellenzék állandó vitája. Robert Fico, a Smer elnöke szintén sajtótájékoztatót hívott össze, melyen bírálta Igor Matovič kormányát. Elmondása szerint az újdonsült miniszterelnök a korábbi kormány tollaival ékeskedik, hiszen a Szlovákiába érkező egészségügyi szállítmányokat kivétel nélkül a Pellegrini vezette kormány rendelte. Fico szerint az sem szerencsés, hogy az új garnitúra nem köszöni meg Kínának az együttműködést. A mobiltelefonok követésével kapcsolatban Fico állítja, hogy alkotmányellenes törvény, amivel Matovičék le akarják hallgatni az embereket, ezért felszólította Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz. Az államfő szerint azonban a törvény összhangban van az alkotmánnyal, és a kialakult krízishelyzetre való tekintettel megfelelő törvény.

Robert Fico - TASR-felvétel

A vitából Matovič is kivette a részét, aki a korábbi kormányról azt állította, hogy szándékosan végeztek kevés tesztet.

„Mindannyiunkat átvertek azzal, hogy azt mondták: hát csak 10–15 emberről bizonyosodik be naponta, hogy fertőzött, úgyhogy egészen jól állunk. A krízis kezelésére sokkal jobb megoldás, ha kimondjuk az igazat. Lehet, hogy naponta 100 új fertőzöttet jegyzünk, de legalább elkülöníthetjük őket, és megkaphatják a szükséges kezelést. Pellegriniék kormánya hagyta, hogy ezek az emberek szabadon járkáljanak az utcán, és másokat is megfertőzzenek”

– vélekedett a miniszterelnök.