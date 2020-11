Változnak a járványügyi intézkedések – kérdések és válaszok!

Hogyan fognak működni az éttermek?

Módosították az éttermek kültéri teraszainak definícióját, ugyanis sok vendéglátóipari egységben olyan helyiségeket alakítottak ki, amelyek teljesen zártak, vagyis járványügyi szempontból eléggé kockázatosak. A Sme napilap nemrégiben beszámolt róla, hogy a helyzettel komolyabban is foglalkozik a Közegészségügyi Hivatal. Új rendeletük értelmében már az a helyiség számít kültéri terasznak, melyet az állandó nyitott bejárat mellett legfeljebb három oldalról határolnak átmeneti vagy tartós konstrukciók. A beltéri kiszolgálás továbbra is be van tiltva.

Mi lesz a tömegrendezvényekkel?

Ezek esetében is pontosítás történt, már azok számítanak „egyszeri jellegű tömegrendezvénynek”, amelyek legfeljebb 48 óráig tartanak. Továbbra is érvényben van, hogy maximálisan 6 ember vehet részt rajtuk, és csakis abban az esetben, ha a kezdés pillanatakor fel tudnak mutatni egy 12 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigéntesztet.

Mikortól lesznek érvényben a változások?

Az ÚVZ SR rendelete értelmében az új intézkedések november 27-én, vagyis pénteken lépnek életbe.

Mi lesz az idei síszezonnal? Nyitva lesznek a hazai sípályák?

A síszezonnal kapcsolatban továbbra is sok a bizonytalanság. A Denník N napilap értesülései alapján néhány síközpontban már javában zajlanak az előkészületek, holott még mindig nem tudják, hogy egyáltalán megnyithatnak-e. A tvnoviny.sk nyilvánosságra hozott információ szerint a koalícióban viszont nincs teljes egyetértés arról, hogy mi legyen a hazai síközpontokkal. Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök az utóbbi hetekben többször is hangoztatta, hogy a síelésről idén „csak álmodozhatunk”, az idegenforgalomért felelős Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedési miniszter azonban konkrét javaslattal állt elő, hogyan lehetne mégiscsak megmenteni a hazai síszezont. A tárcavezető a síközpontok működésére is egy járványügyi szemafort javasol, és annak függvényében lennének lazább vagy szigorúbb intézkedések, hogy az adott régió mennyire van rossz járványügyi helyzetben. A Doležal által javasolt rendszerben zöld, sárga és narancssárga színekkel dolgoznának. A maszkviselés például a zöld és sárga színnel jelölt síközpontokban csak a zárt sífelvonókban lenne kötelező, a narancssárga központokban viszont mindenhol. Az éttermek és a hotelek működését szintén a járványhelyzethez igazítanák. Erről a javaslatról azonban a tárca még a síközpontok üzemeltetőivel, valamint a koalíciós partnerekkel is tárgyalni fog.

Ha Szlovákiában nem is, külföldön még el tudok menni síelni?

A síközpontok megnyitásáról egyelőre a többi európai országban is zajlik a vita. Az alpesi országok közül jelenleg csak Svájcban lehet síelni. Olaszországban, Franciaországban és Ausztriában ugyan rövid időre kinyitottak a központok, ám a vírus terjedése miatt be is kellett zárni őket. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök minden alpesi országnak azt javasolta, hogy a karácsonyra zárják be a központokat, ezzel is csökkentve a fertőzés veszélyét. Hogy ezzel kapcsolatban végül milyen döntés születik, egyelőre kérdéses.