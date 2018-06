Váltóhamisítás miatt ülhet Kočner és Rusko

Börtönben maradhat Marián Kočner és Pavol Rusko is, mivel az ügyész szerint legalább egyikük befolyásolni akarja az ügyben folyó nyomozást.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) a héten tartóztatta le Marian Kočnert és Pavol Ruskót, az ellenük folyó értékpapír-hamisítási ügyben, az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Kérte a vádlottak előzetes letartóztatásba vételét, erről a besztercebányai székhelyű Specializált Büntetőbíróság dönt a hétvégén.

Ján Šanta ügyész tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, Kočner már harmadik napja nem hajlandó megmutatni a váltókat. „Már most hátráltatja és hátráltatni is fogja az eljárást azzal, hogy nem árulja el, hol találhatók ezek az értékpapírok” – nyilatkozta Šanta. Szerinte épp ezért kell őrizetben tartani. Mindkét gyanúsított előzetes letartóztatásról ma dönteni a Specializált Büntetőbíróság besztercebányai kirendeltségének bírája. Rusko jelenleg házi őrizetben van, nyomkövetővel a lábán, ellene még folyik az eljárás korábbi ügyében is: azzal vádolják, hogy 1997-ben meg akarta öletni volt üzlettársát, Sylvia Volzovát.

42 milliós tartozás



Marián Kočner 42 millió euró értékű váltót szeretne behajtani a Markíza volt főnökétől, Pavol Ruskótól. Az ügyben Rusko kezese a tévécsatorna, amely kötelezettséget vállalt a Rusko által aláírt váltók kifizetésére, vagyis a pénzt a Markízának kellene kifizetnie.

Rusko megerősítette Kočner állítását, miszerint a 2000-ben aláírt váltók, amelyek ma a vállalkozó egyik cégének birtokában vannak, valódiak. A tévétársaság szerint viszont hamisak a szóban forgó váltók, az okiratokon lévő aláírások eltérnek Rusko más, közjegyzővel hitelesített aláírásától a vonatkozó időszakból. A Markíza volt igazgatóját ezért hamisítás, pénz és értékpapírok illegális előállítása, valamint az igazságszolgáltatás akadályozása vádjával vették őrizetbe csütörtökön.

Hamis váltók?

A Markíza TV képviselői már a per kezdetétől kétségbe vonják a váltók eredetiségét, ezzel összefüggésben bizonyítékokkal is szolgáltak. Peter Papanek, a tévétársaság képviselője elmondta: a váltók nem szerepelnek sem a Markíza, sem azoknak a cégeknek a könyvelésében, melyek állítólagos tulajdonában voltak. „Ez az egész történet Marián Kočner műhelyében készült, a váltókat nem 2000-ben állították ki, hanem később, akkor, amikor Pavol Rusko már nem volt a Markíza TV hivatalos képviselője” – tette hozzá Papanek. Kočner kétes üzleti ügyeit éveken át vizsgálta a rendőrség, ám most tartóztatták le először. Az ügyész szerint, amennyiben bűnösnek találják Kočnert, 12-től 20 évig terjedő börtönbüntetés várható rá. (TASR, mm)