Utolsó esély a magyar ellenzéknek?

„Megvannak a szavazóink. Látszott ez a tavalyi parlamenti választásokon és májusban az EP-voksoláson is. Csak akkor hat párt között oszlottak meg a szavazatok. Most a legtöbb helyen sikerült egy ellenzéki jelöltet indítani az egy kormánypártival szemben. Csak el kell tudni vinni a választókat az urnákhoz, és akkor sikert érhetünk el” – mondta egy budai kerület ellenzéki polgármesterjelöltje az Új Szónak a vasárnapi magyarországi helyhatósági választással kapcsolatban.

Tény, hogy például Budapesten az összesített ellenzéki eredményeket nézve a tavalyi parlamenti választáson is jelentősen jobb eredményt hozott volna a koordináció, májusban pedig egyenesen azt mutatták a számok, hogy minden kerületben többen szavaztak összességében az ellenzéki pártokra, mint a FideszKDNP jelöltjeire.

Persze az elemzők mindig figyelmeztetnek rá, hogy nem lehet egyszerűen összeadni az MSZP, a DK, a Jobbik, a Momentum és az LMP százalékait, mert előfordulhat az is, hogy egy jobbikos vagy DK-s szavazó nem adja a voksát a másik párt jelöltjére. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az egyesített erőknek köszönhető megnövelt esély „felhajtóerőt” képez, és azok az ellenzéki szavazók is elmennek szavazni, akik egyébként inkább otthon maradtak volna, mert nem bíztak benne, hogy le lehet győzni a fideszes indulót. Az biztos, hogy aki a közvélemény-kutatókra szeretne hagyatkozni Budapesten, csak kapkodhatja a fejét, nem véletlenül mondta Török Gábor politológus, hogy egyes intézetek nagyon komoly magyarázkodásra kényszerülhetnek.

Vasárnap a vidék a Fidesz kezében maradhat

Habár közvélemény-kutató intézetek szerint javultak Karácsony Gergely budapesti ellenzéki polgármester-jelölt esélyei, de a legtöbb Tarlós Istvánt tartja esélyesebbnek. Vidéken csak a nagyobb városokban van esélye az ellenzéknek, de több helyen nyerhetnek, mint 2014-ben.

Kérdéses, hogy Borkai Zsolt (Fidesz) győri jelölt szexvideója befolyásolja-e az eredményeket.

Az inkább kormánypárti Nézőpont Intézet szerint a választáson biztosan résztvevők 49 százaléka Tarlós Istvánra, a Fidesz budapesti főpolgármester-jelöltjére fog szavazni szemben Karácsony Gergellyel, akinek 43 százalékos támogatást mértek. Igaz, az olló zárult kettőjük között a Nézőpontnál is: az eggyel korábbi felmérésük még 53–40-es arányt mutatott. Az inkább ellenzéki Publicus Intézet legutolsó mérése azt mutatta, hogy 48-48 százalékon állnak mindketten, míg a szintén inkább ellenzéki Mediánnál pedig hibahatáron belüli – 33-31-re vezet Tarlós – a különbség.



Puzsér dönthet



Ilyen helyzetben nem lehet mindegy, hogy Puzsér Róbert szavazói hogy döntenek majd. A humorista, tévés személyiség ugyanis minden felmérésben értékelhető eredményt ért el, 5-8 százalékos támogatottságával akár befolyásolhatja is az eredményt. Puzsér vissza nem lép a főpolgármester választástól, de szerdán közzétette, hogy melyik kerületben melyik helyi jelöltet támogatja, arra buzdította szavazóit, hogy 23 kerület nagyjából felében az egyesült ellenzék jelöltjére szavazzanak.

A Republikon Intézet szerint ugyanakkor érdekes változás állt be a korábbi időszakhoz képest a fővárosban: míg a budai kerületek sokáig hagyományosan a Fidesz/jobboldal fellegvárának számítottak, ez mára megváltozott, és a hat kerületből háromban, négyben is az ellenzék adhatja majd a polgármestert. Az biztos, hogy a Fideszben sem tartják lefutottnak a fővárosi versenyt, igaz, a kormánypártban abban bíznak, hogy regnáló polgármestereik nagyrészt behúzzák a választást, elvégre a politika „alaptörvénye” volt eddig, hogy ha egy településvezető nagyobb botrány nélkül vezényel le egy ciklust, akkor eleve előnnyel indul bármilyen kihívóval szemben.



Borkai-ügy: csak szex?



Érdekes lesz ebből a szempontból Borkai Zsolt ügye, hiszen a kampányfinisben kirobbant szexvideóskorrupciós ügy már országos visszhangot kapott, és több mint egy hete ugyanolyan intenzíven pörög. Az orgiába fulladó buliról megjelenő videókon túl a magyar média egyre több részletet fed fel a győri polgármesterhez és bizalmasához, egy ügyvédhez kötődő offshore céghálóról is, amelyen át milliárdos önkormányzati vagyon tűnhetett el. Borkai a kezdeti tagadás után elismerte, hogy ő szerepel a videókon, a Fideszben egyelőre addig jutottak, hogy magánemberileg ugyan morálisan elítélhető, amit tett, de majd a győri választópolgárok úgyis eldöntik vasárnap, mit gondolnak a botrányról, a korrupciós szálra pedig konzekvensen nem reagálnak a kormánypártban. Lapunknak korábban két politikai elemző, Pulai András, a Publicus- és Böcskei Balázs az IDEA Intézet vezetője egyetértett abban, hogy hosszabb távon még egy győzelem esetén is ellehetetlenülhet a korábban egyházi rendezvényeken is szívesen mutatkozó Borkai helyzete a városban, a botrány pedig rosszul jött a Fidesznek, mert eluralja a médiateret, amit a párt az ellenzéket lejárató videókkal, hangfelvételekkel akart dominálni.



Fidesznek való vidék



A fővároson túl általánosságban elmondható, hogy az évek óta stabilan „narancssárga” vidéken nem várható komoly változás: bár néhány nagyvárost elhozhat az ellenzék, minél kisebb lélekszámú egy település, annál biztosabban kormánypárti. Persze Szeged megtartására jó esélye van Botka Lászlónak, mint ahogy komoly reményei lehetnek a helyi ellenzéknek Szombathelyen, Egerben, Miskolcon, Kecskeméten és Hódmezővásárhelyen is, de még ha ezeket be is húzzák, akkor sem jelent komoly változást országosan.



Mohács az ellenzéké



Mindössze egyetlen település van, ahol az MSZP már most biztosra mehet: Mohácson a korábban 70 százalékkal nyerő fideszes polgármester két hete tragikus körülmények között, mustgáz mérgezésben életét vesztette, így csak ellenzéki polgármesterjelöltre lehet majd szavazni. Bár a szocialistákon kívül minden helyi politikai erő, még az ellenzékiek is úgy vélték, az lenne a méltányos és fair, ha új polgármesterválasztást írnának ki, az MSZP nem volt ennyire nagyvonalú.