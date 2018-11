Ukrán válság: menekültekre és energiaválságra is készülünk

A Kercsi-szorosban történt ukrán–orosz konfliktus miatt kedden összehívták a kormány biztonsági kérdésekben illetékes tagjait. Többek közt a belügyminiszter, a védelmi miniszter, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés vezetője tárgyalt az ukrajnai helyzetről.

Tegnap reggelre az SIS struktúrájába tartozó Nemzeti Biztonsági Elemzőközpont tanácsának rendkívüli ülését is összehívták. Ebben a tanácsban azok az intézmények képviselői kapnak helyet, amelyek bármilyen módon érintettek lehetnek a biztonsági helyzet kezelésében vagy értékelésében. Bár az országosan érvényes biztonsági riasztás szintjét nem emelték meg, a tanács megállapításai szerint Szlovákiának fel kell készülnie bizonyos forgatókönyvekre. Pellegrini ezekről elmondta: Ha az aktuális konfliktus jelentősen fokozódna, előfordulhat, hogy az ukrán lakosság nagy része keletről nyugat felé indul meg, ez pedig nyomást válthat ki a szlovák–ukrán határátkelőhelyekre, de a zöldhatárra is. Kiemelte, az ország felkészült egy ilyen humanitárius helyzet kezelésére. A kormányfő a másik fontos területként az energetikát emelte ki. Ezzel kapcsolatban elmondta, arra az esetre, ha Oroszország úgy döntene, leállítja az Ukrajnán keresztül történő gázszállítást, akkor Szlovákiának 105 napra elegendő kőolajés ettől kevesebb időre elegendő földgáztartaléka van, de alternatív gázszállítási útvonal is az ország rendelkezésére áll. A miniszterelnök hozzátette, Szlovákia nemcsak a saját, de Ukrajna földgázigényét is képes néhány napon át kielégíteni, azonban a fordított áramlási rendszerrel a téli hónapokban ezt nehéz biztosítani. Saková a sajtótájékoztatón elmondta, eddig még nem tapasztalták, hogy növekedett volna az Ukrajna felől érkező illegális határátlépők száma. Gajdoš szerint a katonai hírszerzés folyamatosan megfigyelés alatt tartja az ukrajnai helyzetet. A miniszter még kedden éjszaka rendelte el a válságstáb működésének ellenőrzését. Gajdoš elmondta, a fegyveres erők felkészültek arra, hogy szükség esetén segítsék a belügyi hatóságok munkáját. Ez utóbbi esetben elsősorban a keleti határ őrzéséről lehet szó.

Grendel Gábor, az ellenzéki OĽaNO parlamenti képviselője és a védelmi bizottság tagja kérdésünkre elmondta, hogy logikusnak és helyesnek tartja a kormánynak az ügyben tett lépéseit. Hozzátette, indítványozta, hogy a védelmi bizottság is foglalkozzon a témával, de erről még nem született döntés.