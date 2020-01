Újra téma a zéró tolerancia eltörlése

Szlovákiában az ittas vezetést a lehető legszigorúbban bünteti a törvény, már minimális véralkoholszint esetén is komoly büntetésre számíthatnak a sofőrök. A szigorú szabályozás azonban Európa-szerte szinte alig jellemző: rajtunk kívül csak Csehországban, Magyarországon és Romániában működik a zéró tolerancia. A legtöbb EU-s tagországban a 0,5 ezrelékes véralkoholszint tiszta tudatállapotnak számít, sőt, Írországban és Nagy-Britanniában a büntetendő határ még ennél is magasabb, 0,8 ezrelék.

Az ittas vezetésre vonatkozó törvényekkel újonnan a szlovák parlamenti képviselők is foglalkoznak. A jövő heti ülésen szavaznak arról a javaslatról, melynek értelmében 0,4 ezreléknyi véralkoholszintig még a volán mögé ülhetnének a sofőrök. Ez körülbelül akkora alkoholmennyiségnek felel meg, mintha egy átlagos testalkatú férfi elfogyasztana 5-6 deciliter sört, vagy 2 deciliter bort, esetleg néhány centiliter pálinkát. A javaslatot benyújtó parlamenti képviselők, Jozef Rajtár és Jana Kiššová (mindketten Demokratická strana) azzal érvelnek, hogy rengeteg termék tartalmaz kis mennyiségű alkoholt, például élelmiszerek (sütemények, különféle gyümölcsből készült termékek, vagy akár a savanyú káposzta), a szájvíz és néhány gyógyszer is. Ilyen esetekben pedig a volán mögé ülők sokszor nem is tudják, hogy az általuk használt termékek alkoholt tartalmaznak. „A szigorú jogi szabályozás miatt a beterjesztők olyan véralkoholszint-határt javasolnak, mely a többi európai uniós tagországénál alacsonyabb, és számos tanulmány bizonyítja, hogy ez még nem veszélyezteti a vezetést, ez pedig 0,4 ezrelék” – olvasható a javaslat indoklásában.

Nem mindenkire érvényes

Rajtárék szerint ez az alkoholmennyiség nem rontja a sofőrök józan ítélőképességét, illetve csak minimális mértékben gátolja a motoros és szenzoros funkciók működését, ez pedig a közúti közlekedés biztonságára egyáltalán nincs hatással. „A szakértők álláspontja szerint rengeteg más olyan tényező van, melyek nagyobb befolyással vannak a vezetőkre, ilyen például a sofőri kötelességek elmulasztása (a telefon használata vezetés közben), a megfelelő követési távolság megszegése, a gyorshajtás, a stressz, de akár a kialvatlanság is” – állítja Rajtár és Kiššová.

Az új szabály nem vonatkozna az úgynevezett „rizikós csoportokra”. A független képviselők ebbe a kategóriába sorolják azokat a sofőröket, akiknek két évnél rövidebb ideje van jogosítványuk, illetve a 21 év alatti sofőrök is ide tartoznak. Tilos lenne az alkoholfogyasztás a villamosvezetők, a buszsofőrök, a fuvarozók és az autósiskolák oktatói számára is.

A rendőrség tiltakozik

A rendőrségi statisztikák szerint tavaly összesen 1564 baleset történt ittas sofőrök miatt. A 2018-as évhez képest ugyan ez javulást jelent, hiszen 92-vel kevesebb ittas vezető okozott balesetet, viszont a korábbi évek statisztikájával összevetve 2019-ben nőtt az ittas vezetés miatti balesetek száma.

Denisa Bárdyová, a szlovák rendőrség szóvivője lapunk megkeresésére elmondta, hogy néhány szakértő rámutatott a vérben található, nagyon kis mennyiségű alkohol káros hatásaira, mely minden egyes személy esetében máshogy hat a koordinációs képességekre, a figyelemre, a perifériás látásra, és összességében a teljes vezetésre is. A szóvivő hangsúlyozta, hogy hasonló állásponton van a Szlovák Pszichológuskamara (SKP), a Szlovák Orvosi Kamara (SLK) és a Szlovák Törvényszéki Orvosok Szövetsége (SSS) is. „A zéró tolerancia eltörlésének rendkívül káros hatásai lehetnek a közutak biztonsága szempontjából, hiszen előfordulhat, hogy a sofőrök nem tudják felmérni saját képességeiket, vagy alábecsülik az alkohol szervezetükre gyakorolt hatását” – közölte Bárdyová. Hozzátette: a rendőrség nem lát semmiféle pozitívumot a zéró tolerancia eltörlésében, és a közutak biztonságának veszélyeztetésében sem.