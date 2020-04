Újra megrohamozhatjuk a boltokat

A szlovákiai élelmiszerüzletek forgalma már az elmúlt hetekben is látványosan nőtt. A kormányzati megszorító intézkedések bevezetése óta eltelt időszakban, március 5. és 31. között a Szlovák Takarékpénztár felmérése szerint a szlovákiai vásárlók 56 százalékkal több pénzt költöttek élelmiszerre az üzletekben, mint a múlt év azonos időszakában. Az interneten keresztül megrendelt élelmiszerre 123 százalékkal nagyobb összeget fordítottunk az egy évvel korábbinál. Egy-egy ilyen bevásárlásért átlagosan csaknem 20 eurót fizettünk, míg az online megrendelések átlagos értéke 60 euró körül mozog.

Otthon többet eszünk

„Sokat nyom a latban, hogy bezártak az iskolák, és ezzel párhuzamosan rengeteg alkalmazott maradt otthon, így most ők nem az iskolai, üzemi étkezdékben vagy éttermekben ebédelnek, hanem otthon. Emiatt nem csupán az élelmiszerüzletek forgalma ugrott meg, hanem az online élelmiszer-rendelések is nőttek. Míg tavaly a lakosság kétharmada még csak nem is gondolkodott azon, hogy az élelmiszert is online rendelje meg, csak az elmúlt napokban több mint egymillió eurót költöttek erre az ügyfeleink” – nyilatkozta Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Hasonló a helyzet a drogériákban is. Márciusban nagyjából 60 százalékkal nagyobb összeget költöttünk a tisztítószerekre, vécépapírra és mosószerekre, mint egy évvel korábban. A netes rendelések összege ugyanekkor több mint 80 százalékkal nőtt.

Újabb roham jöhet

„És ez még csak a kezdet, hiszen nyakunkon a húsvét, amikor a lakosság eleve jóval több élelmiszert vásárol, mint az év többi időszakában” – mondta Buchláková, aki szerint azonban a valóban nagy, eddig soha nem látott rohamra akkor számíthatnánk, ha valóra válnának a kormányfőnek, Igor Matovičnak az ország teljes lekapcsolásával és a rendkívüli állapot bevezetésével kapcsolatos fenyegetései.

„Ha ezt nem előzetes figyelmeztetés nélkül vezetnék be, ha nem hagynának időt a lakosságnak a felkészülésre, akkor a vásárlók tömegesen rohannák meg az üzleteket, hogy feltöltsék a tartalékaikat”

– állítja a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Szerinte ekkor az üzletek forgalma csaknem a duplájára nőne az előző év azonos időszakában mérthez képest, az online rendelések pedig 150 százalékkal is megugorhatnának. „A nagy kérdés már csak az, hogy ilyekor, főleg az internetes kereskedők, képesek lesznek-e kielégíteni minden igényt” – mondta Buchláková, aki szerint nagy a kockázata annak, hogy sokan – legalábbis átmenetileg – áru nélkül maradnának. Buchláková ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy pánikra egyelőre semmi ok, hiszen elegendő élelmiszer van a lakosság ellátására, az esetleges hiány csak átmeneti lehet, és elsősorban logisztikai okokkal magyarázható.

Veszélyes kísérlet

„Az ország kormányfő által jelzett kikapcsolása olyan pánikszerű vásárlási rohamot indíthatna a lakosság körében, ami az élelmiszer-ellátási rendszer összeomlásához vezetne, épp ezért, mielőtt a kormány bármilyen elhamarkodott döntést hozna, érdemes felmérnie ezek hatásait”

– figyelmeztet Daniel Poturnay, a Szlovák Élelmiszeripari Kamara (PKS) elnöke.

Szerinte azt sem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy Szlovákia nem teljesen önellátó az élelmiszerekből és a hazai gyártáshoz is az alapanyagok jelentős részét külföldről hozzák be, a határok hermetikus lezárása így elképzelhetetlen, hiszen emiatt egész ágazatok állhatnának le. Súlyos gondokat okozna azonban a kivitel leállítása is, hiszen sok hazai élelmiszeripari cégnek ettől függ a léte, miközben ez a hazai mezőgazdaságot is rendkívül érzékenyen érintené.