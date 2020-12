Újra lejtőn a gazdaság, folytatódnak az elbocsátások

A látványos áprilisi mélyrepülést követően a nyári hónapokban fokozatosan javult a szlovák gazdaság teljesítménye, a járványhelyzet romlásával párhuzamosan azonban a gazdaságra is egyre nehezebb idők várnak. Míg szeptemberben az ipar teljesítménye már csupán 0,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az autóipar gyártása pedig meg is haladta az egy évvel korábbit, októberben újra romlott a helyzet. A Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint októberben 2,5 százalékkal maradt el a szlovák gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbitól, az autóipar pedig csaknem 5 százalékos visszaesést könyvelhetett el. Ennél is rosszabb a helyzet az építőiparban. Az ágazat termelése csaknem 24 százalékkal zuhant az egy évvel korábbihoz képest, amire az előző gazdasági válság kitörése, 2009 januárja óta nem volt példa Szlovákiában. A Statisztikai Hivatal szerint az új lakások építése és a felújítások is látványosan visszaestek.

Csak az oltás segíthet

„Öt hónapnyi fokozatos javulást követően újra befékezett a gazdaság. Szlovákia számára különösen kínos, hogy a számunkra legfontosabb ágazatokban a vártnál is nagyobb visszaesésnek lehettünk tanúi. Az autóipar mellett például a gépipar is majd 8 százalékkal esett vissza. Mindez elsősorban a külföldi kereslet csökkenésének a számlájára írható. A legfontosabb kereskedelmi partnereinket ugyanis egyre nagyobb mértékben sújtja a járvány második hulláma, ami a kivitelünkre is rányomja a bélyegét”– nyilatkozta lapunknak Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. Szerinte a szlovák gazdaság jövője így attól függ, hogy milyen gyorsan tud majd Európa megbirkózni a járvánnyal, amihez elengedhetetlen a tömeges oltás mihamarabbi megkezdése.

Még több állástalan

A gazdasági visszaesés a foglalkoztatottságon is érezteti a hatását. Októberben az összes fontos ágazatban csökkent az alkalmazottak száma. Az iparban, a nagykereskedelemben és az építőiparban 5–8 százalékkal kevesebben dolgoztak az egy évvel korábbinál. A legnagyobb visszaesést továbbra is a kormány járványügyi intézkedései által leginkább sújtott ágazatokban regisztrálták. A szállodaiparban több mint 21, az éttermekben pedig csaknem 10 százalékkal kevesebb alkalmazott dolgozott októberben az egy évvel korábbinál. A fizetések – legalábbis a Statisztikai Hivatal szerint – a legtöbb ágazatban ugyan nőttek, azonban már nem olyan látványos ütemben, mint az elmúlt években. A legnagyobb növekedést, éves viszonylatban több mint 9 százalékosat, a nagykereskedelemben mérték, de a kiskereskedelemben is meghaladta a 7 százalékot. A szállodaiparban ezzel szemben 8 százalékkal csökkentek a fizetések, és a tavalyinál kisebb összeggel kénytelenek beérni az építőiparban dolgozók is.

A Statisztikai Hivatal által vizsgált ágazatok közül továbbra is az IT-ágazatban dolgozók keresik a legtöbbet, a bruttó havi átlagbér ebben az ágazatban 1906 euró körül mozog. Az iparban ez 1163, a nagykereskedelemben 1125, a közlekedésben 1039, a kiskereskedelemben 835, az építőiparban 766, a szállodaiparban pedig 717 euró. A legrosszabbul fizetett alkalmazottaknak továbbra is az éttermekben, bárokban dolgozók számítanak, akiknek a bruttó havi átlagbére 549 euró, vagyis a többségük csak a minimálbért kapja.

Borúlátó cégek

A szlovákiai cégek semmi jóra nem számítanak az elkövetkező időszakban sem. A Datank társaság ČSOB bank számára elvégzett felmérése szerint a cégvezetők még soha nem voltak ilyen borúlátók, mint most. A társaság által alkalmazott +100 és -100-as hangulati skálán, ahol az előbbi a legpozitívabb, az utóbbi pedig a legnegatívabb hangulatot jelenti, október végén -44,6 ponton álltunk. Csak összehasonlításképpen: ez a mutató az elmúlt években +31 pont körül mozgott, és még az idei év elején is +14,4 ponton állt. „A kormány által októberben bevezetett járványügyi intézkedések semmi okot nem adnak a derűlátásra. A jelenlegi gazdasági helyzettel a cégek több mint háromnegyede elégedetlen, miközben a legnagyobb elégedetlenséget a kisebb cégek, a szállodaiparban és a vendéglátásban vállalkozók körében tapasztaltuk. A kisebb cégek és egyéni vállalkozók 57 százaléka állítja azt, hogy gondjai vannak a fizetéssel” – nyilatkozta Dáša Polláková, a ČSOB kis és közepes cégekért felelős osztályvezetője. A felmérésben részt vevő cégek szerint az eddiginél jóval nagyobb támogatásra lenne szükségük az állam részéről.