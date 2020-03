Túl nagy a forgalom, ezért akadozhatnak a hívások

Ez pedig időnként a szolgáltatások akadozásához is vezethet, ezért a lapunknak nyilatkozó szolgáltatók arra kérik a lakosságot, hogy felelősen használják a mobilkommunikációs csatornákat.

„Érezzük a felelőséget, hogy ügyfeleink – ebben a nehéz időszakban – teljeskörűen használni tudják szolgáltatásainkat, hiszen most még inkább rá vannak utalva a digitális technológiák általi kommunikációra” – tájékoztatta lapunkat Alexandra Piskunová. Az Orange szóvivője elmondta azt is, hogy az utóbbi napokban több területen is jelentős növekedést tapasztaltak. A hívások száma 40 százalékkal nőtt, és ez az érték folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom harmadával lett nagyobb, az SMS/MMS-ek számában nem tapasztalható érdemi növekedés. „Bár a hálózatunk jelenleg megbírkózik a nagyobb terheléssel, arra kérjük az ügyfeleinket, hogy felelőségteljesen használják készülékeiket a hívásokra, hogy a szolgáltatók biztosítani tudják a minőségi kapcsolatot az összes ügyfél számára” – mondta Piskunová, aki hozzátette, hogy már dolgoznak a hálózati kapacitások növelésén.

„Bár hálózati problémákat nem tapasztaltunk, azt látjuk, hogy sokkal nagyobb a hívások száma. Például a múlt héten csütörtökön és pénteken már száz százalékkal több volt a hívás, ami egyértelműen annak tudható be, hogy sokan otthonról dolgoznak” – árulta el lapunknak Michal Korec. A Telekom szóvivője elmondta azt is, hogy a hétvégén a hétköznapi forgalommal megegyező hívásmennyiséget dolgozott fel a hálózat, sőt, hétfőn és kedden még a pénteki hívásszámnál is több volt, ez a mennyiség már az átlagos hétköznap duplája. „A 4G-hálózat és a VoLTE-hívások rendben működnek” – tette hozzá Korec. Nőtt az adatforgalom is, ami annak köszönhető, hogy a Telekom most korlátlan adatmennyiséget (max. 1000 GB) biztosít az ügyfeleknek, de a hálózat bírja a terhelést.

Az O2 is hasonló trendekről számolt be, mint ahogy azt Tereza Molnár, a szolgáltató szóvivője elmondta, a forgalom a karácsonyi és szilveszteri mennyiséghez hasonlítható, és egyre nő. Éppen ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy a megnövekedett forgalomhoz igazítsuk kapacitásunkat, de nem kizárt, hogy időnként nehezebben tudunk hívást kezdeményezni. „Ilyen esetekben az ügyfelek türelmét kérjük” – mondta lapunknak Molnár.

A 4ka is megnövekedett forgalomról számolt be, a hívások száma már meghaladja a karácsonyi, szilveszteri forgalmat – mondta lapunknak Matúš Benčík. A hívások száma 50 százalékkal emelkedett, az SMS-eknél és az adatforgalomnál 20 százalékkal nagyobb a forgalom. „Biztosítjuk az ügyfeleinket, hogy hálózatunk továbbra is megbírkózik a nagyobb terheléssel, és arra kérünk mindenkit, hogy amit csak lehet, otthonról, a mobiltelefon segítségével intézzenek“ – tette hozzá Benčík.