Tovább nőnek az ingatlanárak

A Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése szerint a lakóingatlanok négyzetméterenkénti átlagára 1600 euró körül mozog, régiónként és a lakások típusától függően azonban látványos különbségek vannak az árakban. „Az egy évvel korábbihoz képest a lakóingatlanok ára nagyjából a tizedével nőtt. A legkeresettebb lakások továbbra is a két- és háromszobásak, míg az előbbiek egy év alatt nagyjából 9,5, az utóbbiak 12 százalékkal drágultak” – nyilatkozta Peter Porubský, a Nehnuteľnosti.sk ingatlanpiaci szakportál elemzője. Szerinte a látványos drágulás hátterében a továbbra is rendkívül alacsony kamattal kínált jelzáloghitelek állnak. „Ennek és az elmúlt időszakban gyorsabb ütemben növekvő fizetéseknek köszönhetően, egyre többen engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást. Ezzel párhuzamosan azonban egyre gyérebb a kínálat, az építőipari beruházók ugyanis képtelenek ilyen gyorsan követni a növekvő igényeket. A kínálat lemarad a kereslettől, ami értelemszerűen az árak növekedéséhez vezet” – tette hozzá Porubský, aki szerint Pozsonyban és a nagyobb vidéki városokban a legrosszabb a helyzet.



Méregdrága Pozsony



A fentieket figyelembe véve azon sem szabadna csodálkoznunk, hogy Pozsonyban a legújabb lakások négyzetméteréért a 6–8 ezer eurót is elkérik, az árak természetesen függnek attól is, hogy a város mely kerületében találhatók. Az Óvárosban például a háromszobás lakások átlagára az elmúlt egy évben csaknem a negyedével nőtt, és mára eléri a 310 ezer eurót. A háromszobás lakások ára azonban Eperjesen és Trencsénben is több mint 20 százalékkal nőtt, a többi megyeszékhelyen pedig nagyjából 13 százalékos drágulást mértek. Míg tavaly egy háromszobás lakáshoz Trencsénben 79 ezer euróért hozzá lehetett jutni, ma már átlagosan 96 ezerbe kerül. Eperjesen egy év alatt az ilyen lakások ára nagyjából 17 ezer euróval nőtt, megközelítve a 100 ezer eurót. Nyitrán ezzel szemben a kétszobás lakások átlagára az egy évvel korábbihoz képest 2 ezer euróval, 89 ezerre esett vissza.

A lakásokon kívül azok fenntartása is drágább

Mire számíthatunk az előttünk álló évben? „Egyelőre semmi jele annak, hogy az elkövetkező hónapokban megállna az ingatlanárak további növekedése. A gazdasági növekedés üteme ugyan lassul, és a jegybank is mindent megtesz a lakosság további drasztikus eladósodása ellen, az olcsó hitelek és a kereslettől lemaradó kínálat miatt azonban további drágulásra számíthatunk” – mondta Porubský. Hogy pontosan milyen drágulás várható jövőre, az azonban egyelőre megjósolhatatlan. Az UniCredit Bank előrejelzése azzal számol, hogy jövőre 1,3, egy évvel később pedig 1,5 százalékkal nő majd a lakóingatlanok ára. Az elemzők azonban már az idei évre is visszafogottabb drágulással számoltak, az árak ennek ellenére 10 százalékkal nőttek. A közelgő gazdasági válság és a rendkívül alacsony betéti kamatok miatt ráadásul egyre többen igyekeznek majd biztonságos befektetés után nézni, vagyis az elkövetkező időszakban megugorhat azok száma, akik befektetési céllal vásárolnak ingatlant. Emiatt tovább nőhet a kereslet, ezzel együtt pedig az árak is.

Az elmúlt időszakban azonban nem csupán az ingatlanárak, hanem a lakások fenntartásával kapcsolatos költségek is megugrottak, a rezsiköltségeink a kiadásainkhoz viszonyítva így a legmagasabbak közé tartoznak az egész Európai Unióban. „Míg a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek tíz évvel ezelőtt a háztartások kiadásainak csupán a 14 százalékát tették ki, mára ez meghaladta a 25 százalékot, hiszen az áram- és gázszolgáltatás mellett a lakbérek is megugrottak. Az áram-, gáz- és vízdíjra fordított összeg aránya a havi kiadásokon az uniós tagországok közül csak Finnországban és Dániában magasabb, mint Szlovákiában” – nyilatkozta lapunknak Lenka Buchláková, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte e tekintetben jövőre tovább romlik a helyzet, hiszen januártól újra nőnek az energiaárak, ráadásul rengeteg településen az ingatlanadót is megemelik.