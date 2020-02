Tombol a szél az országban

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a holnapi napra az erős szél miatt az ország nyugati részére másod-, a keleti országrészre pedig első- és másodfokú riasztást adott ki. Az ország középső részén, így a Poltári, a Rimaszombati, a Nagyrőcei, a Rozsnyói és a Kassai járásban a magaslatokon akár 180 km/h-s erősségű széllökésekre is számítani kell. A Rozsnyói és a Kassai járásban az alacsonyabban fekvő területeken is másodfokú riasztás van érvényben a szél miatt. Ez akár 85–95 km/h-s széllökéseket is jelenthet. Holnap napközben hasonló erősségű szélrohamokra kell számítani Pozsonytól Léváig, de a Tőketerebesi és Nagymihályi járásban is. A rendkívül erős szélre vonatkozó riasztás a legtöbb területen este hatig van érvényben, de a hegyekben a késő esti órákban is orkánerejű légmozgás lesz.

Ma Pozsonyban harmadfokú riasztást adtak ki a szél miatt, a délutáni órákban a főváros északi részén a 100 km/h-t is meghaladta a légmozgás sebessége. A tűzoltókat este hat óráig országszerte 253-szor riasztották. A legtöbb esetet a Nagyszombati (70) és a Pozsonyi kerületből (72) jelentették. A szél Komárom Gyulamajor városrészében és a pozsonyi Kikötői hídon, de Szenice határában is felborított egy kamiont. Pozsony, Nagyszombat és Szenice környékén közel 7000 háztartás maradt áram nélkül.

A mozdony se bírta

Az orkánerejű szél már a mai nap folyamán is rendkívüli károkat okozott. Az Érsekújvárba tartó 5224-es számú személyvonat elülső, mozdonyvezetői ablaka is kitört. A Prága–Budapest között közlekedő nemzetközi gyorsvonatok 160 percet is késtek. Nyitra megyében a legtöbb bejelentés kidőlt fák és parkoló járművekre zuhant tárgyak miatt érkezett a tűzoltósághoz. Surányban az erős szélben leomlott fal rádőlt egy parkoló autóra, egy másik járműben pedig egy tetőről lesodródott szigetelés okozott kárt. A Nagysurányba vezető úton egy platós teherautó üres kocsiját a szembejövő autó alá fújta a szél. Az ütközésben senki sem sérült meg. Párkányban a templom és a központi buszmegálló közti utcarészt a rendőrség lezárta, mert a volt járásbíróság tetejéről az erős szél több nagy pléhet leszaggatott.

Sok ezren áram nélkül

Nyugat-Szlovákiában csaknem 7000 fogyasztónál szűnt meg ideiglenesen az áramszolgáltatás – tájékoztatott weboldalán az áramszolgáltató. Pozsony, Nagyszombat és Szenice környékén volt a legtöbb háztartás áram nélkül. A Zsolnai és a Besztercebányai kerületben pedig 30 ezer átvevőhelyen szűnt meg az áramszolgáltatás.

Az árvíz ráadásnak

A rendkívüli időjárás miatt ma estig árvízvédelmi riasztás volt érvényben. A Simonyi (Partizánske), a Báni (Bánovce nad Bebravou), a Privigyei (Prievidza) és a Stubnyafürdői (Turčianske Teplice) járásban harmadfokú árvízkészültség volt. További északi járásokban, de a Nagymihályi és a Pozsonyi járásban is elsőfokú árvízvédelmi készültség volt, itt a holnap reggeli órákban is érvényben lesz a figyelmeztetés. Az északi járásokban a tűzoltók elöntött pincéket szivattyúztak.