Többen találnak új állást

Az elmúlt hónapban nagyjából 6 ezerrel, 231 ezerre nőtt az állástalanok száma Szlovákiában, közülük egy kedvező ajánlat esetén 210 ezren lettek volna képesek munkába állni – derül ki a Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) csütörtökön közzétett felméréséből. Az állástalanok aránya az elmúlt hónapban így már csak 0,25 százalékponttal nőtt, elérve a 7,65 százalékot, ami azonban természetesen még mindig drasztikus értéknek számít az egy évvel korábbi 4,9 százalékos munkanélküliséghez képest.

„Március elejéhez képest nagyjából 67 ezerrel nőtt az állástalanok száma, miközben a legtöbb új állástalan az iparban, a szolgáltatásokban és a kereskedelemben dolgozók közül került ki”

– nyilatkozta lapunknak Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Betöltetlen álláshelyek

Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint ugyan továbbra is rendkívül sokan veszítik el a munkájukat, a jó hír azonban, hogy ezzel párhuzamosan már nő a szabad munkahelyek száma, a munkájukat elveszítők így már könnyebben találnak új állást. A most közzétett felmérés szerint a betöltetlen álláshelyek száma júliusban nagyjából 1500-zal, 69,5 ezerre nőtt. Így az sem csoda, hogy míg júniusban nem egész 14 ezren találtak maguknak új állást, júliusra ezek száma már meghaladta a 15 ezret. Pozitív hírnek számít az is, hogy egyre kevesebb munkáltató jelent be tömeges elbocsátásokat is. A munkaügyi tárca Szociálpolitikai Intézete szerint a munkaerőpiac stabilizálásához az Elsősegély-program is hozzájárult, amellyel az állam a munkahelyek körülbelül negyedének a megtartását támogatta.

„A javuláshoz azonban a koronavírus terjedésének a lassulása is hozzájárult, mert így a gazdaság gyorsabban visszatérhetett a csaknem normális kerékvágásba”

– tette hozzá az ÚPSVR.

Kritikus szeptember

Az elkövetkező hónapokban még tovább nőhet az állástalanok száma, az elemzők szerint azonban már nem olyan látványos ütemben, mint az elmúlt időszakban.

„Az elkövetkező hónap ugyanakkor még kritikus lehet, szeptemberben ugyanis minden évben megugrik a frissen végzett diákok száma a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában. A munkanélküliség látványos romlását fékezhetik a kormányzati intézkedések is, sok függ azonban majd attól, milyen mértékben élnek ezekkel a cégek, és mi várható a támogatások fizetésének a leállítását követően” – tette hozzá Muchová.