Többen juthatnának kedvezményes diákhitelhez

Pozsony | Az Oktatástámogatási Alap (FNPV) megreformálásában állapodott meg Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter és a Szlovákiai Egyetemi Diákönkormányzatok Szövetségének elnöke, Lovász Bálint.

A diákok azt szeretnék elérni, hogy legalább 10 millió euróval emelkedjen az FNVP alaptőkéje. Lovász szerint ugyanis a szociálisan hátrányos helyzetű diákok azért sem fordulnak diákhitelért az alaphoz, mert az alapban kevés az igényelhető összeg. Lovász úgy véli, ezt támasztja alá az is, hogy az alap megemelte a diákhitel kamatját. Az oktatási miniszter nem zárkózik el a reformtörekvések elől. „Nem alapozhatunk feltételezésekre, közös elemzés alapján szeretnénk beállítani a diákhitel igénylésének feltételeit” – mondta Lubyová. A felek egy hónap múlva ismét találkoznak, akkor már az elemzés alapján konkrét módosító javaslatokról egyeztetnének. Lovász szerint lehetővé kell tenni, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű diákok mellett, a némileg jobb családi hátterű diákok is igényelhessenek diákhitelt, de ők magasabb kamattal. Szorgalmazzák a doktoranduszok kedvezményes hiteligénylésének bevezetését, illetve a családot vállaló egyetemi hallgatók támogatását is fontosnak tartják. Martina Lubyová is azt szorgalmazza, hogy összhangba kell hozni azokat az eszközöket – szociális ösztöndíj, diákhitel –, melyekkel segíthetik az egyetemisták képzését, boldogulását, úgy, hogy a különböző források ne zárják ki egymást. Meggyőződése, hogy az FNVP alaptőkéjének emelésében meg tudnak állapodni a pénzügyminisztériummal, ha megfelelően érvelnek.

Pavol Kučmáš, az Oktatástámogatási Alap igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a 2017/2018-as akadémiai évben 2,7 millió eurót különítettek el a diákok számára.

„Az alaphoz 1236 kérvény érkezett, 2 778 600 euró értékben. Az alap tanácsa 1131 hitelkérelmet hagyott jóvá 2 548 300 euró értékben” – közölte Kučmáš. A 105 elutasított hitelkérelem több mint 230 ezer euróra rúgott. Nem válaszolt viszont arra a kérdésünkre, milyen módosításokra lenne szükség az alap hatékonyabb működéséhez. Kučmáš szerint a diákok módosító javaslatait nem ismerik, ezért nem reagálnak a felvetésre.