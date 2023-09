Több mint 6500 rendőr fog felügyelni a közbiztonságra

„Több rendőr lesz a terepen a választás napján, de előtte és utána is” – hangsúlyozta Damián Imre, az országos rendőrfőkapitány helyettese. Damián elmondta, a rendőrség folyamatosan figyeli a helyzetet, és felügyeli a választás zavartalan előkészítését és lebonyolítását.

Motoros és gyalogos rendőrök is járőrözni fognak a településeken. Civil ruhás rendőrök is szolgálatban lesznek. A tűzszerészek és a különleges rendőri egységek is készenlétben lesznek.

A rendőrök a szavazóhelyiségekre is odafigyelnek, hogy elejét vegyék a problémáknak. Különlegesen kiképzett szakemberek fogják átvizsgálni azokat a helyiségeket, ahol a választás zajlani fog. A rendőrség tájékoztatása szerint a választási bizottságok központjait, és más olyan objektumokat is ellenőrizni fognak, ahol törvénysértés történhet.

„Minden olyan információt, amely a választás esetleges megzavarására, vagy választási korrupcióra utal, azonnal jelenteni kell a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 158-as rendőrségi telefonszámon” – tette hozzá Imre.

A parlamenti választást szeptember 30-án tartják, szombaton 7-től 22 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyiségek. Szeptember 28-án, csütörtökön kampánycsend lép érvénybe, amely a szavazás lezárásáig tart.