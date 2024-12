Több mint 114 ezren váltanak jövőre egészségbiztosítót

A szíriai eseményekre reagálva Németország, Ausztria, Svédország, Csehország és Finnország is felfüggesztette hétfőtől a területén beadott menedékkérelmek elbírálását, Ausztria pedig elkezdi kitoloncolási programjának kidolgozását is – jelentették be hétfőn az érintett országok hatóságai.